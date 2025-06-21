Le Monde: США узгоджували з росіянами проєкт своєї резолюції в ООН до роковин вторгнення
Адміністрація США обговорювала з Росією свій проєкт резолюції ООН напередодні третіх роковин повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Джерело: французьке видання Le Monde з посиланням на дипломатичні джерела, пише "Європейська правда"
Деталі: Україна підготувала резолюцію, що засуджує російську агресію і вимагає повного виведення російських військ. Однак через занепокоєння спадом підтримки Києва на тлі війни в Газі, європейські країни закликали українську сторону пом’якшити формулювання, щоб забезпечити широку підтримку в Генасамблеї ООН.
Та несподівано, 21 лютого, тимчасова повірена США при ООН Дороті Ші повідомила послам Франції та Великої Британії, що Вашингтон просить Україну відкликати свою резолюцію, бо США мають намір внести власну – і чекають підтримки від європейців.
Як з’ясувалося пізніше, проєкт резолюції США попередньо обговорювався з Москвою – без відома союзників.
Згодом відбулася екстрена зустріч європейських представників, на якій відчувалася "зрада" з боку США. Було ухвалено рішення залишити український текст без змін, а ведення дипломатичної боротьби доручити Франції та Великій Британії як постійним членам Радбезу ООН.
Лондон узяв на себе протистояння зі США в Раді Безпеки, Париж – боротьбу за резолюцію в Генеральній Асамблеї. Французи вдало внесли поправки до американського проєкту, зокрема вимогу дотримання територіальної цілісності.
У результаті, під час голосування 24 лютого, українська резолюція була ухвалена без змін – попри спротив США і Росії.
Американська резолюція, навпаки, була настільки змінена, що США самі утримались при голосуванні за власний текст.
Передісторія:
- 24 лютого 2025 року в ООН схвалили українську резолюцію із засудженням агресії РФ, США голосували проти.
- Тоді ЗМІ писали, що США тиснуть на інші держави із закликом не підтримувати український проєкт резолюції та проголосувати за американський.