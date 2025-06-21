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Le Monde: США узгоджували з росіянами проєкт своєї резолюції в ООН до роковин вторгнення

Христина Бондарєва, Ольга КацімонСубота, 21 червня 2025, 18:41
Le Monde: США узгоджували з росіянами проєкт своєї резолюції в ООН до роковин вторгнення
Засіданні Ради Безпеки ООН/Getty Images

Адміністрація США обговорювала з Росією свій проєкт резолюції ООН напередодні третіх роковин повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Джерело: французьке видання Le Monde з посиланням на дипломатичні джерела, пише "Європейська правда"

Деталі: Україна підготувала резолюцію, що засуджує російську агресію і вимагає повного виведення російських військ. Однак через занепокоєння спадом підтримки Києва на тлі війни в Газі, європейські країни закликали українську сторону пом’якшити формулювання, щоб забезпечити широку підтримку в Генасамблеї ООН.

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Та несподівано, 21 лютого, тимчасова повірена США при ООН Дороті Ші повідомила послам Франції та Великої Британії, що Вашингтон просить Україну відкликати свою резолюцію, бо США мають намір внести власну – і чекають підтримки від європейців.

Як з’ясувалося пізніше, проєкт резолюції США попередньо обговорювався з Москвою – без відома союзників.

Згодом відбулася екстрена зустріч європейських представників, на якій відчувалася "зрада" з боку США. Було ухвалено рішення залишити український текст без змін, а ведення дипломатичної боротьби доручити Франції та Великій Британії як постійним членам Радбезу ООН.

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Лондон узяв на себе протистояння зі США в Раді Безпеки, Париж – боротьбу за резолюцію в Генеральній Асамблеї. Французи вдало внесли поправки до американського проєкту, зокрема вимогу дотримання територіальної цілісності.

У результаті, під час голосування 24 лютого, українська резолюція була ухвалена без змін – попри спротив США і Росії.

 Американська резолюція, навпаки, була настільки змінена, що США самі утримались при голосуванні за власний текст. 

Передісторія:

СШАООН
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