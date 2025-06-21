На Черкащині військовослужбовець ТЦК збив велосипедистку і втік, його затримали

У місті Звенигородка на Черкащині 19 червня військовослужбовець ТЦК на авто збив велосипедистку й утік, згодом його затримали й арештували.

Джерело: Черкаський обласний ТЦК, поліція Черкаської області

Деталі: У ТЦК підтвердили участь військовослужбовця ТЦК та СП у ДТП в Звенигородці.

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Дослівно ТЦК: "Водій автомобіля "Volkswagen Passat" на вулиці В’ячеслава Чорновола у місті Звенигородка здійснив наїзд на 54-річну велосипедистку та зник з місця події. Жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

Поліцейські оперативно встановили особу керманича, а також його місцезнаходження. Чоловіка затримали у порядку статті 208 КПК України".

Деталі: У ТЦК зазначили, що за даним фактом проводиться службове розслідування та запевнили, що надають необхідну інформацію для органів Національної поліції "з метою невідворотності покарання для військовослужбовця". Там також вибачилися перед потерпілою й побажали їй якнайшвидшого одужання.

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У поліції Черкащини повідомили, що 46-річний водій автомобіля "Volkswagen Passat" перебував у стані алкогольного сп'яніння. Його авто вилучили та помістили на арештмайданчик.

місце події, фото поліції

Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння якщо вони заподіяли потерпілому тяжке тілесне ушкодження) та ч. 1 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років. У суді йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.