На Черкащине военнослужащий ТЦК сбил велосипедистку и скрылся, его задержали

В городе Звенигородка Черкасской области 19 июня военнослужащий ТЦК на автомобиле сбил велосипедистку и скрылся, впоследствии его задержали и арестовали.

Источник: Черкасский областной ТЦК, полиция Черкасской области

Детали: В ТЦК подтвердили участие военнослужащего ТЦК и СП в ДТП в Звенигородке.

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Дословно ТЦК: "Водитель автомобиля "Volkswagen Passat" на улице Вячеслава Чорновола в городе Звенигородка совершил наезд на 54-летнюю велосипедистку и скрылся с места происшествия. Женщину с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

Полицейские оперативно установили личность водителя, а также его местонахождение. Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины".

Детали: В ТЦК отметили, что по данному факту проводится служебное расследование и заверили, что предоставляют необходимую информацию для органов Национальной полиции "с целью неотвратимости наказания для военнослужащего". Там также извинились перед потерпевшей и пожелали ей скорейшего выздоровления.

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В полиции Черкасской области сообщили, что 46-летний водитель автомобиля "Volkswagen Passat" находился в состоянии алкогольного опьянения. Его авто изъяли и поместили на штрафплощадку.

место происшествия, фото полиции

Следователи под процессуальным руководством прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, управление транспортными средствами в состоянии опьянения, если они причинили потерпевшему тяжкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет. В суде ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.