Axios: Трамп планував таємні переговори з Іраном, але аятолу Хаменеї не змогли знайти
Президент США Дональд Трамп намагався організувати таємну зустріч з іранськими посадовцями в Стамбулі на тлі ескалації війни Ізраїлю з Іраном. Однак ініціатива зірвалася, верховного лідера Ірану Алі Хаменеї не вдалося знайти для схвалення переговорів.
Джерело: Axios із посиланням на кілька американських чиновників.
Деталі: У понеділок, 16 червня, Трамп отримав дзвінок від президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана під час саміту G7 у Канаді. Турецький лідер запропонував уже наступного дня організувати в Стамбулі зустріч представників США та Ірану.
Трамп погодився й був готовий направити віцепрезидента Венса, спецпосланця Стіва Віткоффа - а в разі потреби й сам вирушити на переговори з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном.
Проте спроба провалилася: верховного лідера Ірану не вдалося знайти для схвалення переговорів. За словами трьох американських чиновників і джерела, обізнаного з ситуацією, аятола Алі Хаменеї переховується через побоювання замаху.
Після кількох годин очікування іранці повідомили, що не змогли зв’язатися з Хаменеї - і переговори скасували.
Передісторія:
- 20 червня Іран заявив, що не вестиме переговорів із США, поки Ізраїль не припинить атаки. Трамп визнав, що зробити паузу у війні буде "дуже важко", хоча й не виключив дипломатичного шляху.
- 19 червня президент США Дональд Трамп дав "два тижні" на прийняття рішення про те, чи приєднаються США до ізраїльських атак на Іран.