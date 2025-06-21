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Axios: Трамп планував таємні переговори з Іраном, але аятолу Хаменеї не змогли знайти

Ольга КацімонСубота, 21 червня 2025, 21:30
Axios: Трамп планував таємні переговори з Іраном, але аятолу Хаменеї не змогли знайти
Getty Images

Президент США Дональд Трамп намагався організувати таємну зустріч з іранськими посадовцями в Стамбулі на тлі ескалації війни Ізраїлю з Іраном. Однак ініціатива зірвалася, верховного лідера Ірану Алі Хаменеї не вдалося знайти для схвалення переговорів.

Джерело: Axios із посиланням на кілька американських чиновників.

Деталі: У понеділок, 16 червня, Трамп отримав дзвінок від президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана під час саміту G7 у Канаді. Турецький лідер запропонував уже наступного дня організувати в Стамбулі зустріч представників США та Ірану.

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Трамп погодився й був готовий направити віцепрезидента Венса, спецпосланця Стіва Віткоффа - а в разі потреби й сам вирушити на переговори з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном.

Проте спроба провалилася: верховного лідера Ірану не вдалося знайти для схвалення переговорів. За словами трьох американських чиновників і джерела, обізнаного з ситуацією, аятола Алі Хаменеї переховується через побоювання замаху.

Після кількох годин очікування іранці повідомили, що не змогли зв’язатися з Хаменеї - і переговори скасували.

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Передісторія:

  • 20 червня Іран заявив, що не вестиме переговорів із США, поки Ізраїль не припинить атаки. Трамп визнав, що зробити паузу у війні буде "дуже важко", хоча й не виключив дипломатичного шляху.
  • 19 червня президент США Дональд Трамп дав "два тижні" на прийняття рішення про те, чи приєднаються США до ізраїльських атак на Іран.

ІранТрампСША
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