Axios: Трамп планував таємні переговори з Іраном, але аятолу Хаменеї не змогли знайти

Президент США Дональд Трамп намагався організувати таємну зустріч з іранськими посадовцями в Стамбулі на тлі ескалації війни Ізраїлю з Іраном. Однак ініціатива зірвалася, верховного лідера Ірану Алі Хаменеї не вдалося знайти для схвалення переговорів.

Джерело: Axios із посиланням на кілька американських чиновників.

Деталі: У понеділок, 16 червня, Трамп отримав дзвінок від президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана під час саміту G7 у Канаді. Турецький лідер запропонував уже наступного дня організувати в Стамбулі зустріч представників США та Ірану.

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Трамп погодився й був готовий направити віцепрезидента Венса, спецпосланця Стіва Віткоффа - а в разі потреби й сам вирушити на переговори з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном.

Проте спроба провалилася: верховного лідера Ірану не вдалося знайти для схвалення переговорів. За словами трьох американських чиновників і джерела, обізнаного з ситуацією, аятола Алі Хаменеї переховується через побоювання замаху.

Після кількох годин очікування іранці повідомили, що не змогли зв’язатися з Хаменеї - і переговори скасували.

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