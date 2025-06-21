Axios: Трамп планировал тайные переговоры с Ираном, но аятоллу Хаменеи не удалось найти
Президент США Дональд Трамп пытался организовать тайную встречу с иранскими официальными лицами в Стамбуле на фоне эскалации войны Израиля с Ираном. Однако инициатива провалилась, верховного лидера Ирана Али Хаменеи не удалось найти для одобрения переговоров.
Источник: Axios со ссылкой на нескольких американских чиновников.
Детали: В понедельник, 16 июня, Трамп получил звонок от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время саммита G7 в Канаде. Турецкий лидер предложил уже на следующий день организовать в Стамбуле встречу представителей США и Ирана.
Трамп согласился и был готов направить вице-президента Венса, спецпредставителя Стива Виткоффа - а в случае необходимости и сам приехать на переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Однако попытка сорвалась: верховного лидера Ирана не удалось найти для получения одобрения. По словам трёх американских чиновников и источника, осведомлённого о ситуации, аятолла Али Хаменеи скрывается из-за опасений покушения.
После нескольких часов ожидания иранская сторона сообщила, что не смогла связаться с Хаменеи и переговоры были отменены.
Предыстория:
- 20 июня Иран заявил, что не будет вести переговоры с США, пока Израиль не прекратит атаки. Трамп признал, что сделать паузу в войне будет "очень сложно", хотя и не исключил дипломатический путь.
- 19 июня президент США Дональд Трамп дал "две недели" на принятие решения о том, присоединятся ли США к израильским ударам по Ирану.