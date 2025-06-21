Axios: Трамп планировал тайные переговоры с Ираном, но аятоллу Хаменеи не удалось найти

Президент США Дональд Трамп пытался организовать тайную встречу с иранскими официальными лицами в Стамбуле на фоне эскалации войны Израиля с Ираном. Однако инициатива провалилась, верховного лидера Ирана Али Хаменеи не удалось найти для одобрения переговоров.

Источник: Axios со ссылкой на нескольких американских чиновников.

Детали: В понедельник, 16 июня, Трамп получил звонок от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время саммита G7 в Канаде. Турецкий лидер предложил уже на следующий день организовать в Стамбуле встречу представителей США и Ирана.

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Трамп согласился и был готов направить вице-президента Венса, спецпредставителя Стива Виткоффа - а в случае необходимости и сам приехать на переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Однако попытка сорвалась: верховного лидера Ирана не удалось найти для получения одобрения. По словам трёх американских чиновников и источника, осведомлённого о ситуации, аятолла Али Хаменеи скрывается из-за опасений покушения.

После нескольких часов ожидания иранская сторона сообщила, что не смогла связаться с Хаменеи и переговоры были отменены.

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