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Politico: Відсутність на саміті НАТО засідання щодо України на рівні лідерів – це поступка Трампу

Ольга КацімонСубота, 21 червня 2025, 22:00
Politico: Відсутність на саміті НАТО засідання щодо України на рівні лідерів – це поступка Трампу
Getty Images

Засідання Ради "Україна-НАТО" на саміті Альянсу в Гаазі на рівні лідерів не запланували через позицію США, які не хочуть акцентувати увагу на війні в Україні.

Джерело: портал Politico з посиланням на неназвані джерела

Дослівно: "Засідання Ради Україна–НАТО у Гаазі не буде – це ще одна поступка США, які не бажають акцентувати увагу на війні, яку Трамп досі не зміг завершити, як обіцяв у кампанії".

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Деталі: За інформацією видання, президент України Володимир Зеленський запрошений лише на відкриту вечерю у вівторок – без участі в ключових засіданнях.

Ймовірно, джерела Politico повідомляли про відсутність засідання щодо України на рівні лідерів, адже в офіційній програмі саміту на сайті НАТО зазначено, що робоча вечеря Ради "Україна–НАТО" відбедться 24 червня на рівні міністрів закордонних справ під головуванням заступника Генерального секретаря НАТО. 

За даними джерел Politico, Дональд Трамп очікує лише одного великого результату від саміту лідерів НАТО наступного тижня – йдеться про витрати на оборону.

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32 країни альянсу пообіцяють суттєво збільшити витрати на оборону – до 5% ВВП: 3,5% на "жорсткі" військові потреби та 1,5% на ширше визначені оборонні зусилля.

Один чиновник з адміністрації, що говорив на умовах анонімності, сказав, що "Вони (європейські країни – Ред.) ніколи б не погодилися на 5%, якби не Трамп. Тому він (Дональд Трамп – Ред.) бачить це як велику перемогу".

Трамп планує виступити з промовою в середу, після завершення саміту, щоб оголосити про нову обіцянку витрат і свою ключову роль у цьому процесі.

Передісторія:

  • 21 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що ще не знає, чи поїде на саміт НАТО в Гаазі, що пройде наступного тижня. 
  • Володимир Зеленський заявляв, що отримав запрошення від генсека НАТО Марка Рютте на саміт. У НАТО також підтвердили, що "Україна буде з нами в Гаазі".

НАТОТрампЗеленський
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