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Politico: Отказ от заседания по Украине на уровне лидеров на саммите НАТО – это уступка Трампу

Ольга КацимонСуббота, 21 июня 2025, 22:00
Politico: Отказ от заседания по Украине на уровне лидеров на саммите НАТО – это уступка Трампу
Getty Images

Заседание Совета "Украина–НАТО" на саммите Альянса в Гааге на уровне лидеров не запланировали из-за позиции США, которые не хотят акцентировать внимание на войне в Украине.

Источник: портал Politico со ссылкой на анонимные источники

Дословно: "Заседания Совета Украина–НАТО в Гааге не будет – это ещё одна уступка США, которые не хотят акцентировать внимание на войне, которую Трамп до сих пор не смог закончить, как обещал в кампании".

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Детали: По информации издания, президент Украины Владимир Зеленский приглашён только на официальный ужин во вторник – без участия в ключевых заседаниях.

Вероятно, источники Politico сообщали об отсутствии заседания по Украине на уровне лидеров, поскольку в официальной программе саммита на сайте НАТО указано, что рабочий ужин Совета "Украина–НАТО" состоится 24 июня на уровне министров иностранных дел под председательством заместителя Генерального секретаря НАТО.

По данным источников Politico, Дональд Трамп ожидает от саммита лидеров НАТО только одного большого результата – речь идёт об увеличении оборонных расходов.

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32 страны Альянса обязуются существенно увеличить оборонные расходы – до 5% ВВП: 3,5% на "жёсткие" военные нужды и 1,5% на более широко определённые оборонные усилия.

Один из чиновников администрации, говоривший на условиях анонимности, заявил: "Они (европейские страны – Ред.) никогда бы не согласились на 5%, если бы не Трамп. Поэтому он (Дональд Трамп – Ред.) видит в этом большую победу".

Трамп планирует выступить с речью в среду, по завершении саммита, чтобы официально заявить о новом обязательстве по расходам и своей ключевой роли в этом процессе.

Предыстория:

  1. 21 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что пока не знает, поедет ли на саммит НАТО в Гааге на следующей неделе.
  2. Ранее он заявлял, что получил приглашение от генсека НАТО Марка Рютте. В Альянсе также подтвердили, что "Украина будет с нами в Гааге".

НАТОТрампЗеленский
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