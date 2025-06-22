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ЦАХАЛ: Ізраїль переходить у режим надзвичайних обмежень

Іван Д'яконовНеділя, 22 червня 2025, 04:19
ЦАХАЛ: Ізраїль переходить у режим надзвичайних обмежень
Фото: Getty Images

З 03:45 ранку неділі в Ізраїлі запроваджено нові обмеження, згідно з якими всі регіони країни переведені в режим роботи лише критично важливих служб.

Джерело: ЦАХАЛ

Деталі: У неділю вночі міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац затвердив нові інструкції для громадян, які передбачають суттєве посилення обмежень у зв’язку з безпековою ситуацією в країні.

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Дослівно: "Після оцінки ситуації було вирішено, що від сьогодні, о 03:45 ранку, будуть внесені негайні зміни до інструкцій Командування тилу. Всі райони країни переводяться в режим роботи лише життєво необхідних служб. Інструкції включають заборону на освітню діяльність, збори та роботу закладів, за винятком життєво важливих секторів".

Ізраїльнадзвичайний стан
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