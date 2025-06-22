ЦАХАЛ: Израиль переходит в режим чрезвычайных ограничений

С 03:45 утра воскресенья в Израиле введены новые ограничения, согласно которым все регионы страны переведены в режим работы только критически важных служб.

Источник: ЦАХАЛ

Детали: В воскресенье ночью министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил новые инструкции для граждан, которые предусматривают существенное усиление ограничений в связи с ситуацией с безопасностью в стране.

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Дословно: "После оценки ситуации было решено, что с сегодняшнего дня, в 03:45 утра, будут внесены немедленные изменения в инструкции Командования тыла. Все районы страны переводятся в режим работы только жизненно необходимых служб. Инструкции включают запрет на образовательную деятельность, собрания и работу учреждений, за исключением жизненно важных секторов".