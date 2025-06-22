Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський ввів нові санкції, в тому числі проти Дмитрука та Онищенка

Роман ПетренкоНеділя, 22 червня 2025, 14:06
Зеленський ввів нові санкції, в тому числі проти Дмитрука та Онищенка
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти фізичних та юридичних осіб, хто "співпрацює з окупантом". У новому списку - нардеп-утікач Артем Дмитрук.

Джерело: укази президента

Пряма мова Зеленського: "Підписав указ щодо нових санкцій України – проти тих, хто співпрацює з окупантом на нашій землі. Це фізичні та юридичні особи, які ведуть бізнес на тимчасово окупованій території України, зокрема у Криму, а також допомагають виправдовувати агресію, вважають нормою заробляти гроші в окупації, сплачують податки окупанту".

Реклама:

Деталі: Провайдери відтепер мають блокувати доступ до сторінок Дмитрука у Telegram, Tik-tok, Instagram, YouTube.

Окрім Дмитрука, санкції введені проти нардепа 7-8 скликань Олександра Онищенка.

Санкції 22 червня введені проти 13 осіб та 8 компаній, з яких дві зареєстровані у РФ, інші - на Кіпрі.

РЕКЛАМА:

санкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Росія атакувала 363-ма дронами і 8-ма ракетами: 365 цілей знешкодили
фотоПоліція проводить обшуки у Назарія Гусакова та його родичів
НАБУ і САП просять, крім застави, відсторонити Чернишова від посади
ЗМІ: Білий дім рекомендує припинити фінансування розслідування злочинів РФ в Україні
ЗМІ: Лідери ЄС домовились про продовження санкцій проти РФ, але не погодили новий пакет
фото, відеоУ Києві намагалися підірвати бійця "Азову", заклавши вибухівку у скутер
Усі новини...
санкції
Зеленський після слів Путіна повідомив про низку рішень: зокрема, кадрових
ЗМІ: ЄС відклав зниження цінової стелі на російську нафту через ситуацію на Близькому Сході
Зеленський запровадив санкції проти причетних до виробництва дронів для армії РФ
Останні новини
11:23
Дніпропетровщина знову під ракетним обстрілом, в місті Самар вибухи
11:07
хокейКоманда НХЛ запросила воротаря збірної України до табору розвитку
11:02
"Тільки вчора підписали угоду з Китаєм" – Трамп
11:01
Маск звільнив одного з провідних керівників Tesla на тлі тривалого падіння продажів
10:33
Середній курс євро у банках перетнув 49 гривень
10:22
Nike планує скоротити виробництво в Китаї, щоб пом'якшити удар американських тарифів
10:19
відео Нідерланди та Бельгія передали Україні два мінні тральщики
10:15
Українці у понад 3 рази зменшили імпорт авто, які підпадають під податок на розкіш
10:06
Росія атакувала 363-ма дронами і 8-ма ракетами: 365 цілей знешкодили
10:00
Продажі Toyota оновили рекорд третій місяць поспіль: допомагають Японія та США
Усі новини...
Реклама:
Реклама: