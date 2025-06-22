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Зеленский ввел новые санкции, в том числе против Дмитрука и Онищенко

Роман ПетренкоВоскресенье, 22 июня 2025, 14:06
Зеленский ввел новые санкции, в том числе против Дмитрука и Онищенко
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский ввел новые санкции против физических и юридических лиц, которые "сотрудничают с оккупантом".

Источник: указы президента

Прямая речь Зеленского: "Подписал указ о новых санкциях Украины – против тех, кто сотрудничает с оккупантом на нашей земле. Это физические и юридические лица, которые ведут бизнес на временно оккупированной территории Украины, в частности в Крыму, а также помогают оправдывать агрессию, считают нормой зарабатывать деньги в оккупации, платят налоги оккупанту".

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Детали: Провайдеры отныне должны блокировать доступ к страницам Дмитрука в Telegram, Tik-tok, Instagram, YouTube.

Кроме Дмитрука, санкции введены против нардепа 7-8 созывов Александра Онищенко.

Санкции 22 июня введены против 13 человек и 8 компаний, из которых две зарегистрированы в РФ, остальные - на Кипре.

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санкции
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