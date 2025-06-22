Зеленському доповіли про збори Назарію Гусакову, який вже покинув Україну

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів президенту Володимиру Зеленському про ситуацію зі зборами хворому на СМА Назарію Гусакову.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Доповідь щодо скандальної та вкрай неприємної ситуації навколо зборів на користь громадянина України Назарія Гусакова й можливих випадків шахрайства. Тривають перевірки всієї інформації, яка є в публічному доступі.

Реклама:

За попередніми даними, були використані щонайменше чотири фінансові установи, багато цифрових сервісів. Встановлюється коло людей, які могли постраждати від імовірно незаконних дій.

Гусаков залишив територію України 13 червня, наразі встановлюється його місцезнаходження та інші суттєві обставини.

Дуже важливо – відновити справедливість та уникнути будь-якої дискредитації зборів і волонтерства як таких. На окремі випадки махінацій має бути законна відповідь".

РЕКЛАМА:

Деталі: Окрім Гусакова, Клименко доповів про застосування дронів на передовій, а також щодо протидії так званим "ворам у законі".

Читайте також: Хворого на СМА Назарія Гусакова звинувачують у махінаціях зі збором коштів: що відомо

"СМА – як колишня дівчина, краще вже не буде": історія Назарія Гусакова, який важко збирає кошти на лікування