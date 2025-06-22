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Зеленському доповіли про збори Назарію Гусакову, який вже покинув Україну

Роман ПетренкоНеділя, 22 червня 2025, 15:41
Зеленському доповіли про збори Назарію Гусакову, який вже покинув Україну
гусаков, фото з фб

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів президенту Володимиру Зеленському про ситуацію зі зборами хворому на СМА Назарію Гусакову.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Доповідь щодо скандальної та вкрай неприємної ситуації навколо зборів на користь громадянина України Назарія Гусакова й можливих випадків шахрайства. Тривають перевірки всієї інформації, яка є в публічному доступі.

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За попередніми даними, були використані щонайменше чотири фінансові установи, багато цифрових сервісів. Встановлюється коло людей, які могли постраждати від імовірно незаконних дій.

Гусаков залишив територію України 13 червня, наразі встановлюється його місцезнаходження та інші суттєві обставини.

Дуже важливо – відновити справедливість та уникнути будь-якої дискредитації зборів і волонтерства як таких. На окремі випадки махінацій має бути законна відповідь".

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Деталі: Окрім Гусакова, Клименко доповів про застосування дронів на передовій, а також щодо протидії так званим "ворам у законі".

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