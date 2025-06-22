Зеленскому доложили о сборах Назарию Гусакову, который уже покинул Украину
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации со сбором средств для больного СМА Назария Гусакова.
Источник: Зеленский в Telegram
Прямая речь Зеленского: "Доклад о скандальной и крайне неприятной ситуации вокруг сбора средств в пользу гражданина Украины Назария Гусакова и возможных случаях мошенничества. Продолжается проверка всей информации, которая находится в публичном доступе.
По предварительным данным, были использованы как минимум четыре финансовых учреждения, много цифровых сервисов. Устанавливается круг людей, которые могли пострадать от предположительно незаконных действий.
Гусаков покинул территорию Украины 13 июня, в настоящее время устанавливается его местонахождение и другие существенные обстоятельства.
Очень важно – восстановить справедливость и избежать любой дискредитации сборов и волонтерства как таковых. На отдельные случаи махинаций должен быть законный ответ".
Детали: Кроме Гусакова, Клименко доложил о применении дронов на передовой, а также о противодействии так называемым "ворам в законе".
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