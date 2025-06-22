Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленскому доложили о сборах Назарию Гусакову, который уже покинул Украину

Роман ПетренкоВоскресенье, 22 июня 2025, 15:41
Зеленскому доложили о сборах Назарию Гусакову, который уже покинул Украину
гусаков, фото с фб

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации со сбором средств для больного СМА Назария Гусакова.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Доклад о скандальной и крайне неприятной ситуации вокруг сбора средств в пользу гражданина Украины Назария Гусакова и возможных случаях мошенничества. Продолжается проверка всей информации, которая находится в публичном доступе.

Реклама:

По предварительным данным, были использованы как минимум четыре финансовых учреждения, много цифровых сервисов. Устанавливается круг людей, которые могли пострадать от предположительно незаконных действий.

Гусаков покинул территорию Украины 13 июня, в настоящее время устанавливается его местонахождение и другие существенные обстоятельства.

Очень важно – восстановить справедливость и избежать любой дискредитации сборов и волонтерства как таковых. На отдельные случаи махинаций должен быть законный ответ".

РЕКЛАМА:

Детали: Кроме Гусакова, Клименко доложил о применении дронов на передовой, а также о противодействии так называемым "ворам в законе".

Читайте также: Больного СМА Назария Гусакова обвиняют в махинациях со сбором средств: что известно

"СМА – как бывшая девушка, лучше уже не будет": история Назария Гусакова, который с трудом собирает средства на лечение

волонтерыЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
СМИ: Белый дом рекомендует прекратить финансирование расследования преступлений РФ в Украине
СМИ: Лидеры ЕС договорились о продлении санкций против РФ, но не согласовали новый пакет
фото, видеоВ Киеве пытались взорвать бойца "Азова", заложив взрывчатку в скутер
видеоДроны ГУР уничтожили в Крыму российские системы ПВО
фотоВ телефоне Зинченко нашли фото оружия, мемы о Фарион и досье на других деятелей
Нацбанк показал курс валют на пятницу: евро в четвертый раз за месяц обновит рекорд
Все новости...
волонтеры
Солист Одесской национальной оперы погиб в Сумской области, куда поехал волонтером
Совет оружейников: до 10% оружия для фронта покупают волонтеры
"Пасхальное перемирие": россияне ударили тремя дронами по волонтеру в Донецкой области
Последние новости
04:04
Маск уволил ключевого руководителя Tesla после продолжения падения продаж электромобилей
03:00
Иран прекращает сотрудничество с МАГАТЭ
02:01
Лутник: США и Китай окончательно согласовали тарифы
01:55
Звездная швейцарская горнолыжница завершит карьеру в следующем году
01:09
Россия запустила ударные дроны: на Киевщине работает ПВО
01:00
По всей Украине звучала тревога из-за взлета МиГ-31K
00:44
Оборона Донецкой области: ТГр "Угледар" регулярно подавала ложные доклады – DeepState
23:58
футболСаудовский "Аль-Наср" еще на 2 года продллил контракт с Роналду
23:33
Президент предупредил лидеров ЕС, что Путин стремится их расколоть, и попросил санкции
23:03
Зеленский на саммите заявил, что выполнил требования о Венгрии в рамках переговоров з ЕС
Все новости...
Реклама:
Реклама: