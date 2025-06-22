Зеленскому доложили о сборах Назарию Гусакову, который уже покинул Украину

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации со сбором средств для больного СМА Назария Гусакова.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Доклад о скандальной и крайне неприятной ситуации вокруг сбора средств в пользу гражданина Украины Назария Гусакова и возможных случаях мошенничества. Продолжается проверка всей информации, которая находится в публичном доступе.

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По предварительным данным, были использованы как минимум четыре финансовых учреждения, много цифровых сервисов. Устанавливается круг людей, которые могли пострадать от предположительно незаконных действий.

Гусаков покинул территорию Украины 13 июня, в настоящее время устанавливается его местонахождение и другие существенные обстоятельства.

Очень важно – восстановить справедливость и избежать любой дискредитации сборов и волонтерства как таковых. На отдельные случаи махинаций должен быть законный ответ".

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Детали: Кроме Гусакова, Клименко доложил о применении дронов на передовой, а также о противодействии так называемым "ворам в законе".

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