У понеділок в деяких областях очікуються дощі та грози

У понеділок 23 червня в Україні очікуються короткочасні дощі та грози, переважно у східних областях.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

Деталі: Вночі в Україні, крім західних та більшості районів північних областей, вдень у східних, південно-східних, Полтавській та Сумській областях короткочасні дощі, грози.

Реклама:

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень у центральних та південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°, у південній частині до 17°; вдень 19-24°, на заході та півдні країни 23-28°.

У Києві та області вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

РЕКЛАМА:

Температура по області вночі 9-14°, вдень 19-24°; у Києві вночі 11-13°, вдень 20-22°.

Укргідрометцентр попереджає про грози до кінця доби 22 червня у північних, Черкаській та Полтавській областях, а також протягом доби 23 червня у східних, південно-східних, вночі й у більшості центральних областей.

Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.