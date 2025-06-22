В понедельник в некоторых областях ожидаются дожди и грозы
В понедельник, 23 июня, в Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы, преимущественно в восточных областях.
Источник: Украинский гидрометеорологический центр
Детали: Ночью в Украине, кроме западных и большинства районов северных областей, днем в восточных, юго-восточных, Полтавской и Сумской областях кратковременные дожди, грозы.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, днем в центральных и южных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 9-14°, в южной части до 17°; днем 19-24°, на западе и юге страны 23-28°.
В Киеве и области ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура по области ночью 9-14°, днем 19-24°; в Киеве ночью 11-13°, днем 20-22°.
Укргидрометцентр предупреждает о грозах до конца суток 22 июня в северных, Черкасской и Полтавской областях, а также в течение суток 23 июня в восточных, юго-восточных, ночью и в большинстве центральных областей.
Отмечается, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.