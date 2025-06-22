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В понедельник в некоторых областях ожидаются дожди и грозы

Катерина ТищенкоВоскресенье, 22 июня 2025, 19:19
В понедельник в некоторых областях ожидаются дожди и грозы
иллюстративное фото Pixabay

В понедельник, 23 июня, в Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы, преимущественно в восточных областях.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

 

Детали: Ночью в Украине, кроме западных и большинства районов северных областей, днем в восточных, юго-восточных, Полтавской и Сумской областях кратковременные дожди, грозы.

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Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, днем в центральных и южных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 9-14°, в южной части до 17°; днем 19-24°, на западе и юге страны 23-28°.

В Киеве и области ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

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Температура по области ночью 9-14°, днем 19-24°; в Киеве ночью 11-13°, днем 20-22°.

Укргидрометцентр предупреждает о грозах до конца суток 22 июня в северных, Черкасской и Полтавской областях, а также в течение суток 23 июня в восточных, юго-восточных, ночью и в большинстве центральных областей.

Отмечается, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

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