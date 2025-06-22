ЗМІ: Країни НАТО домовилися про 5% свого ВВП на оборону
Країни НАТО в неділю ухвалили заяву до майбутнього саміту, в якій визначили мету до 2035 року збільшити щорічні витрати на оборону та безпеку до 5% ВВП, подолавши заперечення Іспанії.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентства Reuters та DPA
Деталі: Заява, за даними джерел, отримала схвалення всіх 32 членів НАТО, але стане офіційною лише після затвердження лідерами, зокрема президента США Дональда Трампа, на саміті в Гаазі в середу.
Агентство DPA підтвердило, що союзники держав НАТО досягли згоди щодо запланованих цілей у сфері оборонних витрат за кілька днів до важливого саміту в Гаазі.
Деталі того, як вдалося переконати Іспанію зняти опозицію, не повідомляють.
Консенсус у НАТО щодо підвищення оборонних витрат до 5% ВВП можна вважати перемогою для Дональда Трампа, який місяцями вимагав від союзників зобов'язатись підвищити оборонні витрати до цього показника.
Передісторія:
- Іспанія цього тижня публічно виступила проти плану Альянсу збільшити оборонні витрати до 3,5% ВВП і повʼязані з обороною видатки – до 1,5% ВВП.
- У відповідь на це американський президент Трамп заявив, що "НАТО повинен розібратися" з країною.
- Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес раніше надіслав лист генеральному секретареві НАТО Марку Рютте з проханням розглянути "гнучкішу формулу" оборонних витрат.