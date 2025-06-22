ЗМІ: Країни НАТО домовилися про 5% свого ВВП на оборону

Країни НАТО в неділю ухвалили заяву до майбутнього саміту, в якій визначили мету до 2035 року збільшити щорічні витрати на оборону та безпеку до 5% ВВП, подолавши заперечення Іспанії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентства Reuters та DPA

Деталі: Заява, за даними джерел, отримала схвалення всіх 32 членів НАТО, але стане офіційною лише після затвердження лідерами, зокрема президента США Дональда Трампа, на саміті в Гаазі в середу.

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Агентство DPA підтвердило, що союзники держав НАТО досягли згоди щодо запланованих цілей у сфері оборонних витрат за кілька днів до важливого саміту в Гаазі.

Деталі того, як вдалося переконати Іспанію зняти опозицію, не повідомляють.

Консенсус у НАТО щодо підвищення оборонних витрат до 5% ВВП можна вважати перемогою для Дональда Трампа, який місяцями вимагав від союзників зобов'язатись підвищити оборонні витрати до цього показника.

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