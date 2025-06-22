СМИ: Страны НАТО договорились выделять 5% своего ВВП на оборону

Страны НАТО в воскресенье приняли заявление к предстоящему саммиту, в котором определили цель до 2035 года увеличить ежегодные расходы на оборону и безопасность до 5% ВВП, преодолев возражения Испании.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентства Reuters и DPA

Детали: Заявление, по данным источников, получило одобрение всех 32 членов НАТО, но станет официальным только после утверждения лидерами, включая президента США Дональда Трампа, на саммите в Гааге в среду, информирует Reuters.

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Агентство DPA подтвердило, что союзники государств НАТО достигли согласия по запланированным целям в сфере оборонных расходов за несколько дней до важного саммита в Гааге.

Детали того, как удалось убедить Испанию снять оппозицию, не сообщаются.

Консенсус в НАТО по повышению оборонных расходов до 5% ВВП можно считать победой для Дональда Трампа, который месяцами требовал от союзников обязаться повысить оборонные расходы до этого показателя.

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