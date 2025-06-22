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СМИ: Страны НАТО договорились выделять 5% своего ВВП на оборону

Кристина Бондарева, Ольга КацимонВоскресенье, 22 июня 2025, 20:00
СМИ: Страны НАТО договорились выделять 5% своего ВВП на оборону
Getty Images

Страны НАТО в воскресенье приняли заявление к предстоящему саммиту, в котором определили цель до 2035 года увеличить ежегодные расходы на оборону и безопасность до 5% ВВП, преодолев возражения Испании.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентства Reuters и DPA

Детали: Заявление, по данным источников, получило одобрение всех 32 членов НАТО, но станет официальным только после утверждения лидерами, включая президента США Дональда Трампа, на саммите в Гааге в среду, информирует Reuters.

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Агентство DPA подтвердило, что союзники государств НАТО достигли согласия по запланированным целям в сфере оборонных расходов за несколько дней до важного саммита в Гааге.

Детали того, как удалось убедить Испанию снять оппозицию, не сообщаются.

Консенсус в НАТО по повышению оборонных расходов до 5% ВВП можно считать победой для Дональда Трампа, который месяцами требовал от союзников обязаться повысить оборонные расходы до этого показателя.

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Предистория:

  • Испания на этой неделе публично выступила против плана Альянса увеличить оборонные расходы до 3,5% ВВП и связанные с обороной расходы – до 1,5% ВВП.
  • В ответ на это американский президент Трамп заявил, что "НАТО должен разобраться" со страной.
  • Премьер-министр Испании Педро Санчес ранее направил письмо генеральному секретарю НАТО Марку Рютте с просьбой рассмотреть "более гибкую формулу" оборонных расходов.

НАТОТрамп
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