Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Смертник убив щонайменше 20 людей у християнській церкві в Дамаску – Reuters

Катерина ТищенкоНеділя, 22 червня 2025, 20:45
Смертник убив щонайменше 20 людей у християнській церкві в Дамаску – Reuters
постраждала церква в Дамаску, фото: Anadolu via Getty Images

Внаслідок теракту смертника в християнській церкві в столиці Сирії Дамаску загинуло щонайменше 20 осіб, понад 50 дістали поранення.

Джерело: Reuters із посиланням на джерела та МОЗ Сирії

Деталі: Спершу агенція повідомила, що щонайменше 15 людей загинули в неділю внаслідок самопідриву терориста-смертника в церкві Мар Іліяс (Mar Elias Church) у районі Двейла в Дамаску.

Реклама:

Цей інцидент став першим вибухом терориста-смертника в Дамаску з моменту повалення режиму Башара Асада в грудні внаслідок повстання, очолюваного ісламістами.

Міністерство внутрішніх справ Сирії заявило, що терорист-смертник був членом "Ісламської держави". Він увійшов до церкви, відкрив вогонь, а потім підірвав свій жилет з вибухівкою.

Джерело у сфері безпеки, яке побажало залишитися анонімним, повідомило, що в нападі брали участь двоє чоловіків, включаючи того, хто підірвав себе.

РЕКЛАМА:

Сирійське державне інформаційне агентство з посиланням на Міністерство охорони здоров'я повідомило про попередню кількість жертв: дев'ять загиблих та 13 поранених.

Зазначається, що президент Сирії Ахмед аш-Шараа, який очолював наступ проти Асада, перш ніж прийти до влади в січні на перехідний етап, неодноразово заявляв, що захищатиме меншини під час свого перебування на посаді.

Оновлено: За новими даними, загинули щонайменше 20 осіб, понад 50 дістали поранення. 

Сиріяцеркватеракт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Україна і Рада Європи підписали угоду про спецтрибунал щодо злочину агресії РФ
Зеленський зустрівся з європейськими лідерами і Рютте на полях саміту НАТО
фотоНапад на бійця "Азову": двом військовим повідомили про підозру
Трамп: "Українці дуже хочуть Patriot, але США вони теж потрібні. Ми подивимось"
Кабмін пропонує збільшити видатки на 400 мільярдів: на що підуть гроші, а кому зменшать фінансування
Після вручення підозр оточенню Чернишова, міністр просив продовжити відрядження за кордоном – УП
Усі новини...
Сирія
Врахували "громадські смаки": нова влада Сирії зобов’язала жінок повністю закривати тіло на пляжах
ЄС вирішив зняти економічні санкції з Сирії
Сирія пропонує Трампу угоду про надра в обмін на зняття санкцій – ЗМІ
Останні новини
04:42
"Це тотальна лівацька катастрофа": У Трампа закликали Конгрес "вбити" "Голос Америки"
03:41
Генсек ООН фіксує зростання злочинів проти українських дітей
03:16
Трамп обмежить обмін секретною інформацією з Конгресом після витоку про удари по Ірану – Axios
01:52
Пілот MotoGP в липні дебютує в професійному велоспорті
01:50
Російська армія скинула авіабомби на житлові будинки на Херсонщині: загинув чоловік
00:56
США мають проблеми з будівництвом новітніх субмарин через проблеми з логістикою
00:50
У США собака із притулку попередив чоловіка про напад епілепсії
23:50
Якими були українські художники-авангардисти Парижа – показує Музей Ханенків
23:50
формула-1Камбек McLaren, Red Bull удома та швидкість Mercedes: прев'ю Гран-прі Австрії
23:39
Зеленський про підписання угоди про спецтрибунал для РФ: Потрібні кроки, щоб це запрацювало
Усі новини...
Реклама:
Реклама: