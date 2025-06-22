Смертник убив щонайменше 20 людей у християнській церкві в Дамаску – Reuters

Внаслідок теракту смертника в християнській церкві в столиці Сирії Дамаску загинуло щонайменше 20 осіб, понад 50 дістали поранення.

Джерело: Reuters із посиланням на джерела та МОЗ Сирії

Деталі: Спершу агенція повідомила, що щонайменше 15 людей загинули в неділю внаслідок самопідриву терориста-смертника в церкві Мар Іліяс (Mar Elias Church) у районі Двейла в Дамаску.

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Цей інцидент став першим вибухом терориста-смертника в Дамаску з моменту повалення режиму Башара Асада в грудні внаслідок повстання, очолюваного ісламістами.

Міністерство внутрішніх справ Сирії заявило, що терорист-смертник був членом "Ісламської держави". Він увійшов до церкви, відкрив вогонь, а потім підірвав свій жилет з вибухівкою.

Джерело у сфері безпеки, яке побажало залишитися анонімним, повідомило, що в нападі брали участь двоє чоловіків, включаючи того, хто підірвав себе.

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Сирійське державне інформаційне агентство з посиланням на Міністерство охорони здоров'я повідомило про попередню кількість жертв: дев'ять загиблих та 13 поранених.

Зазначається, що президент Сирії Ахмед аш-Шараа, який очолював наступ проти Асада, перш ніж прийти до влади в січні на перехідний етап, неодноразово заявляв, що захищатиме меншини під час свого перебування на посаді.

Оновлено: За новими даними, загинули щонайменше 20 осіб, понад 50 дістали поранення.