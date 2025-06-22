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Смертник убил по меньшей мере 20 человек в христианской церкви в Дамаске – Reuters

Катерина ТищенкоВоскресенье, 22 июня 2025, 20:45
Смертник убил по меньшей мере 20 человек в христианской церкви в Дамаске – Reuters
пострадавшая церковь в Дамаске, фото: Anadolu via Getty Images

В результате теракта смертника в христианской церкви в столице Сирии Дамаске погибло по меньшей мере 20 человек, более 50 получили ранения.

Источник: Reuters со ссылкой на источники и Минздрав Сирии

Детали: Сначала агентство сообщило, что по меньшей мере 15 человек погибли в воскресенье в результате самоподрыва террориста-смертника в церкви Мар Илиас (Mar Elias Church) в районе Двейла в Дамаске.

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Этот инцидент стал первым взрывом террориста-смертника в Дамаске с момента свержения режима Башара Асада в декабре в результате восстания, возглавляемого исламистами.

Министерство внутренних дел Сирии заявило, что террорист-смертник был членом "Исламского государства". Он вошел в церковь, открыл огонь, а затем взорвал свой жилет со взрывчаткой.

Источник в сфере безопасности, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что в нападении участвовали двое мужчин, включая того, кто взорвал себя.

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Сирийское государственное информационное агентство со ссылкой на Министерство здравоохранения сообщило о предварительном количестве жертв: 9 погибших и 13 раненых.

Отмечается, что президент Сирии Ахмед аш-Шараа, который возглавлял наступление против Асада, прежде чем прийти к власти в январе на переходный этап, неоднократно заявлял, что будет защищать меньшинства во время своего пребывания в должности.

Обновлено: По новым данным, погибли по меньшей мере 20 человек, более 50 получили ранения.

Сирияцерковьтеракт
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