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На фронті понад 100 боїв, на Сумщині й Курщині відбито 15 атак – Генштаб

Катерина ТищенкоНеділя, 22 червня 2025, 22:21
На фронті понад 100 боїв, на Сумщині й Курщині відбито 15 атак – Генштаб
фото Генштабу ЗСУ

З початку доби відбулося 107 бойових зіткнень, зокрема на Покровському напрямку росіяни атакували 36 разів, на Північно-Слобожанському і Курському – 17.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: На Покровському напрямку ворог здійснив 36 атак. Окупанти проявляли активність поблизу населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Мирне, Промінь, Новосергіївка, Удачне, Котлярівка, Муравка та Олексіївка. Три бойових зіткнення тривають.

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За попередніми підрахунками, у неділю на цьому напрямку українські воїни ліквідували 166 окупантів та поранили ще 121. Знешкоджено бойову броньовану машину, п’ять автомобілів, десять мотоциклів, дві гармати, вісім антен керування безпілотними літальними апаратами, безпілотний літальний апарат "Молнія", термінал супутникового зв’язку, станцію РЕБ, антену зв’язку та генератор противника. Також значно пошкоджено бойову броньовану машину, три мотоцикли, реактивну систему залпового вогню "БМ-21" та чотири артилерійські системи російських окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 15 штурмових дій окупантів. Ще два боєзіткнення тривають.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 7 разів намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Строївка та Фиголівка. На даний час один бій триває.

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Три атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку в районах Степової Новоселівки, Зеленого Гаю та у напрямку Голубівки.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили 12 атак у районах населених пунктів Новий Мир, Карпівка, Рідкодуб та Колодязі, ще два боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку противник здійснив три наступальні дії в районах Григорівки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку захисники зупинили чотири спроби загарбників просунутися вперед в районах Часового Яру та в напрямку Предтечиного й Білої Гори. Одне боєзіткнення триває.

На Торецькому напрямку окупанти 13 разів штурмували позиції оборонців в районах Диліївки, Торецька, Леонідівки, Русиного Яру та Яблунівки. Сили оборони відбили 12 штурмових дій противника, триває одне боєзіткнення.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 5 атак окупантів поблизу населених пунктів Веселе, Шевченко та Вільне Поле. Наразі триває два боєзіткнення.

Генштабвійна
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