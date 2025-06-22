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На фронте более 100 боев, в Сумской и Курской областях отражено 15 атак – Генштаб

Катерина ТищенкоВоскресенье, 22 июня 2025, 22:21
На фронте более 100 боев, в Сумской и Курской областях отражено 15 атак – Генштаб
фото Генштаба ВСУ

С начала суток произошло 107 боевых столкновений, в частности на Покровском направлении россияне атаковали 36 раз, на Северо-Слобожанском и Курском – 17.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: На Покровском направлении враг совершил 36 атак. Оккупанты проявляли активность вблизи населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Мирное, Проминь, Новосергиевка, Удачное, Котляровка, Муравка и Алексеевка. Три боевых столкновения продолжаются.

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По предварительным подсчетам, в воскресенье на этом направлении украинские воины ликвидировали 166 оккупантов и ранили еще 121. Уничтожена боевая бронированная машина, пять автомобилей, десять мотоциклов, две пушки, восемь антенн управления беспилотными летательными аппаратами, беспилотный летательный аппарат "Молния", терминал спутниковой связи, станция РЭБ, антенна связи и генератор противника. Также значительно повреждены боевая бронированная машина, три мотоцикла, реактивная система залпового огня "БМ-21" и четыре артиллерийские системы российских оккупантов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отразили 15 штурмовых действий оккупантов. Еще два боевых столкновения продолжаются.

На Южно-Слобожанском направлении противник 7 раз пытался штурмовать позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Строевка и Фиголовка. В настоящее время один бой продолжается.

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Три атаки отразили украинские защитники на Купянском направлении в районах Степовой Новоселовки, Зеленого Гая и в направлении Голубовки.

На Лиманском направлении украинские воины остановили 12 атак в районах населенных пунктов Новый Мир, Карповка, Редкодуб и Колодязи, еще два боевых столкновения продолжаются.

На Северском направлении противник осуществил три наступательных действия в районах Григоровки и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении защитники остановили четыре попытки захватчиков продвинуться вперед в районах Часового Яра и в направлении Предтечиного и Белой Горы. Одно боевое столкновение продолжается.

На Торецком направлении оккупанты 13 раз штурмовали позиции защитников в районах Дилиевки, Торецка, Леонидовки, Русиного Яра и Яблоновки. Силы обороны отразили 12 штурмовых действий противника, продолжается одно боевое столкновение.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 5 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Веселое, Шевченко и Вольное Поле. Сейчас продолжаются два боевых столкновения.

Генштабвойна
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