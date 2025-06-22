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У Запорізькому районі через атаку РФ без світла лишилися 5 тисяч абонентів

Катерина ТищенкоНеділя, 22 червня 2025, 23:36
У Запорізькому районі через атаку РФ без світла лишилися 5 тисяч абонентів
наслідки удару по Запоріжжю, фото ОВА

Внаслідок ворожого удару в Запорізькому районі без електропостачання залишились майже 5 тисяч абонентів.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram

Деталі: Федоров зазначив, що енергетики почнуть ремонтні роботи, щойно дозволить безпекова ситуація.

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Він також повідомив, що через атаку росіян в Запоріжжі в одному із приватних помешкань сталась пожежа. Мешканці не постраждали, а працівники ДСНС швидко усунули загоряння.

Перед цим у Запорізькій та низці інших областей оголошували повітряну тривогу через загрозу ударів балістичними ракетами. Також росіяни в неділю ввечері атакують Україну ударними БпЛА.

ЗапоріжжяЗапорізька областьелектроенергія
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