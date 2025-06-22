В Запорожском районе из-за атаки РФ без света остались 5 тысяч абонентов

В результате вражеского удара в Запорожском районе без электроснабжения остались почти 5 тысяч абонентов.

Источник: глава Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram

Детали: Федоров отметил, что энергетики начнут ремонтные работы, как только позволит ситуация с безопасностью.

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Он также сообщил, что из-за атаки россиян в Запорожье в одном из частных домов произошел пожар. Жители не пострадали, а сотрудники ГСЧС быстро ликвидировали возгорание.

Перед этим в Запорожской и ряде других областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ударов баллистическими ракетами. Также россияне в воскресенье вечером атакуют Украину ударными БпЛА.