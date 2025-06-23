Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

РФ масовано атакувала Україну ударними БпЛА, у Києві та області працювала ППО

Катерина ТищенкоПонеділок, 23 червня 2025, 00:07
РФ масовано атакувала Україну ударними БпЛА, у Києві та області працювала ППО
ілюстрація Getty Images

У Києві та області, а також багатьох інших регіонах фіксувалась велика кількість ворожих ударних БпЛА, працювала ППО.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, мер Києва Віталій Кличко, керівник КМВА Тимур ТкаченкоКиївська ОВА

Деталі: Близько опівночі Кличко повідомив, що сили ППО працюють на Оболоні.

Реклама:

Керівник КМВА Тимур Ткаченко написав, що у столиці триває робота сил ППО, "багато дронів в області, можливий також курс на Київ".

Раніше про роботу ППО в області повідомляла Київська ОВА.

Повітряні сили попередили, що в низці областей "переміщається велика кількість ворожих ударних БпЛА, які мають хаотичний рух".

РЕКЛАМА:

Зокрема, повідомляється про ударні БпЛА в Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Харківській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Одеській, Вінницькій та Житомирській областях.

Оновлено: О 05:23 оголосили про відбій повітряної тривоги.

безпілотникиППОповітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ЗМІ: Білий дім рекомендує припинити фінансування розслідування злочинів РФ в Україні
ЗМІ: Лідери ЄС домовились про продовження санкцій проти РФ, але не погодили новий пакет
фото, відеоУ Києві намагалися підірвати бійця "Азову", заклавши вибухівку у скутер
відеоДрони ГУР знищили в Криму російські системи ППО
фотоУ телефоні Зінченка знайшли фото зброї, меми про Фаріон та досьє на інших діячів
Нацбанк показав курс валют на п'ятницю: євро вчетверте за місяць оновить рекорд
Усі новини...
безпілотники
Рятувальники показали наслідки ворожої комбінованої атаки на Київ
Масована атака дронів на Київщину: одна загибла, 4 поранених, пошкоджено будинки й готель
Масована атака на Київ: пошкоджено будівлі, метро та автомобілі, щонайменше 5 поранених
Останні новини
23:58
футболРоналду ще на 2 роки продовжив контракт із саудівським "Аль-Насром"
23:45
Росія запустила ударні дрони: на Київщині працює ППО
23:33
Президент попередив лідерів ЄС, що Путін прагне їх розколоти, та попросив санкції
23:03
Зеленський на саміті ЄС заявив, що виконав вимоги вступних переговорів щодо Угорщини
22:46
Генштаб: На фронті від початку доби відбулось 139 боїв
22:27
Два українські стартапи увійшли до топ-100 технологічних лідерів світу: рейтинг WEF
22:26
тестТризубець часів ханства. Що ви знаєте про прапор кримських татар і його символізм
22:08
30 європейських країн висловили стурбованість через втручання РФ у супутниковий звʼязок
21:52
Українка Килипко посіла друге місце на командному чемпіонаті Європи у стрибках з жердиною
21:47
Всі країни ЄС, крім Угорщини, підтримали допомогу Україні на 30,6 млрд євро
Усі новини...
Реклама:
Реклама: