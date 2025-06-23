РФ масовано атакувала Україну ударними БпЛА, у Києві та області працювала ППО

У Києві та області, а також багатьох інших регіонах фіксувалась велика кількість ворожих ударних БпЛА, працювала ППО.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, мер Києва Віталій Кличко, керівник КМВА Тимур Ткаченко, Київська ОВА

Деталі: Близько опівночі Кличко повідомив, що сили ППО працюють на Оболоні.

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Керівник КМВА Тимур Ткаченко написав, що у столиці триває робота сил ППО, "багато дронів в області, можливий також курс на Київ".

Раніше про роботу ППО в області повідомляла Київська ОВА.

Повітряні сили попередили, що в низці областей "переміщається велика кількість ворожих ударних БпЛА, які мають хаотичний рух".

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Зокрема, повідомляється про ударні БпЛА в Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Харківській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Одеській, Вінницькій та Житомирській областях.

Оновлено: О 05:23 оголосили про відбій повітряної тривоги.