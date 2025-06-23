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РФ массированно атаковала Украину ударными БпЛА, в Киеве и области работало ПВО

Катерина ТищенкоПонедельник, 23 июня 2025, 00:07
РФ массированно атаковала Украину ударными БпЛА, в Киеве и области работало ПВО
иллюстрация Getty Images

В Киеве и области, а также во многих других регионах зафиксировано большое количество вражеских ударных БпЛА, работает ПВО.

Источник: Воздушные силы ВСУ, мэр Киева Виталий Кличко, Киевская ОГА

Детали: Около полуночи Кличко сообщил, что силы ПВО работают на Оболони.

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Руководитель КГВА Тимур Ткаченко написал, что в столице продолжается работа сил ПВО, "много дронов в области, возможен также курс на Киев".

Ранее о работе ПВО в области сообщала Киевская ОГА.

Воздушные силы предупредили, что в ряде областей "перемещается большое количество вражеских ударных БпЛА, которые имеют хаотичное движение".

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В частности, сообщается об ударных БпЛА в Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Одесской, Винницкой и Житомирской областях.

Обновлено: В 05:23 объявили об отбое воздушной тревоги.

беспилотникиПВОвоздушная тревога
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