РФ массированно атаковала Украину ударными БпЛА, в Киеве и области работало ПВО
В Киеве и области, а также во многих других регионах зафиксировано большое количество вражеских ударных БпЛА, работает ПВО.
Источник: Воздушные силы ВСУ, мэр Киева Виталий Кличко, Киевская ОГА
Детали: Около полуночи Кличко сообщил, что силы ПВО работают на Оболони.
Руководитель КГВА Тимур Ткаченко написал, что в столице продолжается работа сил ПВО, "много дронов в области, возможен также курс на Киев".
Ранее о работе ПВО в области сообщала Киевская ОГА.
Воздушные силы предупредили, что в ряде областей "перемещается большое количество вражеских ударных БпЛА, которые имеют хаотичное движение".
В частности, сообщается об ударных БпЛА в Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Одесской, Винницкой и Житомирской областях.
Обновлено: В 05:23 объявили об отбое воздушной тревоги.