Підняв вибухівку і та здетонувала – у Херсоні чоловік дістав поранення

Мешканець Херсона дістав поранення через детонацію вибухонебезпечного предмета вранці 23 червня.

Джерело: Херсонська ОВА в Telegram

Дослівно обласна влада: "28-річний херсонець взяв до рук невідому вибухівку, яка здетонувала у нього в руках. Через це він дістав вибухову травму та множинні переломи кісток руки".

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Деталі: Постраждалого госпіталізували у стані середньої тяжкості.



ОВА закликає мешканців не чіпати підозрілі предмети. У випадку їх виявлення треба відразу телефонувати 101 або 102.