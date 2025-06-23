Поднял взрывчатку и та сдетонировала – в Херсоне мужчина получил ранение

Житель Херсона получил ранение из-за детонации взрывоопасного предмета утром 23 июня.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram

Дословно областная власть: "28-летний херсонец взял в руки неизвестную взрывчатку, которая сдетонировала у него в руках. Из-за этого он получил взрывную травму и множественные переломы костей руки".

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Детали: Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести.

ОВА призывает жителей не трогать подозрительные предметы. В случае их обнаружения надо сразу звонить 101 или 102.