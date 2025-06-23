Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Поднял взрывчатку и та сдетонировала – в Херсоне мужчина получил ранение

Ирина БалачукПонедельник, 23 июня 2025, 07:24
Поднял взрывчатку и та сдетонировала – в Херсоне мужчина получил ранение
"Скорая". Фото иллюстративное из Getty images

Житель Херсона получил ранение из-за детонации взрывоопасного предмета утром 23 июня.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram

Дословно областная власть: "28-летний херсонец взял в руки неизвестную взрывчатку, которая сдетонировала у него в руках. Из-за этого он получил взрывную травму и множественные переломы костей руки".

Реклама:

Детали: Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести.

ОВА призывает жителей не трогать подозрительные предметы. В случае их обнаружения надо сразу звонить 101 или 102.

Херсонвзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
РФ захватила в Донецкой области одно из крупнейших месторождений лития в Европе
ОбновленоДнепропетровская область снова под ракетным ударом РФ: в городе Самар погибли четыре человека, еще 17 ранены
Китай подтвердил торговую сделку с США: согласовали поставки критического сырья
Управление госохраны президента купило роскошные внедорожники по 3,5 миллиона
инфографикаКМИС: 41% украинцев считают, что страна движется к авторитаризму, 50% - к демократии
Россия атаковала 363-мя дронами и 8-ю ракетами: 365 целей обезвредили  
Все новости...
Херсон
Россияне атакуют Херсон: есть погибший и четверо раненых
В Херсоне возможны перебои с водой: россияне повредили важный объект
Двое мужчин пострадали из-за артиллерийского обстрела Херсона
Последние новости
13:54
В Одессе объявили подозрение чиновникам из-за смерти 1-летнего мальчика, тело которого нашли в морозилке
13:44
ГУР раскрыло начинку нового иранского "Шахеда" с ИИ и американским компьютером
13:33
Более 50% украинцев доверяют Папе Римскому как посреднику в мирных переговорах с РФ: опрос
13:31
фотоМать Стефанишиной купила квартиру в элитном ЖК вчетверо дешевле, чем на рынке – hromadske
13:26
Как из советской кофемолки масштабировать производство сладостей. История MasloTOM
13:21
В последние дни июня в Украине будет дождливо
13:21
РФ захватила в Донецкой области одно из крупнейших месторождений лития в Европе
13:19
ОбновленоДнепропетровская область снова под ракетным ударом РФ: в городе Самар погибли четыре человека, еще 17 ранены
13:18
видеоГБР: Работники Харьковского СИЗО оставили задержанного умирать в камере
13:08
УП: В регионах планируют сменить руководителей прокуратур, кого предлагают назначить в Кравченко?
Все новости...
Реклама:
Реклама: