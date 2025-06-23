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У Словаччині не підтримують ідею Фіцо щодо нейтралітету

Ірина Кутєлєва, Альона Мазуренко Понеділок, 23 червня 2025, 10:10
У Словаччині не підтримують ідею Фіцо щодо нейтралітету
Прапор Словаччини, AFP via Getty Images

У Словаччині опитування показало, що серед жителів країни не знаходить широкої підтримки висловлена прем’єром Робертом Фіцо ідея щодо нейтралітету: більш ніж половина словаків категорично відкидають таку можливість.

Джерело: дані опитування від компанії AKO, проведеного для телеканалу JOJ 24, які наводить Euractiv, "Європейська правда"

Деталі: Загалом було опитано 1000 респондентів, яким поставили питання, чи слід Словаччині стати нейтральною країною. У запитанні було пояснено, що "нейтралітет означає вихід з НАТО і опору виключно на власну армію".

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За результатами опитування, 50,6% висловилися проти нейтралітету Словаччини, 30,8% – за, 16,1% – не визначилися, а 2,5% відмовилися відповісти.

Результати різнилися залежно від політичних уподобань виборців. Серед виборців опозиції проти нейтралітету висловилися від 70% до 98%. Натомість 58% виборців партії Фіцо Smer-SD і 67% виборців ультраправої партії SNS заявили, що підтримують ідею нейтралітету.

Виборці другої за величиною коаліційної партії, лівої партії "Голос", були більш неоднозначними: 42% виступили проти нейтралітету, а 27% не визначилися.

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Як відомо, Фіцо заявив, що нейтральний статус був би вигідним для його країни в умовах нинішньої міжнародної ситуації.

У відповідь президент Словаччини Петер Пеллегріні назвав заяву Фіцо "провокативною ідеєю, якою переповнюється публічний простір".

Читайте також: Вихід з НАТО заради перемоги: навіщо прем'єр Словаччини ризикує безпекою країни

СловаччинаФіцо
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