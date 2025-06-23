Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Словакии не поддерживают идею Фицо относительно нейтралитета

Ирина Кутелева, Алена МазуренкоПонедельник, 23 июня 2025, 10:10
В Словакии не поддерживают идею Фицо относительно нейтралитета
Флаг Словакии, AFP via Getty Images

В Словакии опрос показал, что среди жителей страны не находит широкой поддержки высказанная премьером Робертом Фицо идея о нейтралитете: более половины словаков категорически отвергают такую возможность.

Источник: данные опроса от компании AKO, проведенного для телеканала JOJ 24, приводит Euractiv, "Европейская правда"

Детали: Всего было опрошено 1000 респондентов, которым задали вопрос, следует ли Словакии стать нейтральной страной. В вопросе было объяснено, что "нейтралитет означает выход из НАТО и опору исключительно на собственную армию".

Реклама:

По результатам опроса, 50,6% высказались против нейтралитета Словакии, 30,8% – за, 16,1% – не определились, а 2,5% отказались ответить.

Результаты различались в зависимости от политических предпочтений избирателей. Среди избирателей оппозиции против нейтралитета высказались от 70% до 98%. А вот 58% избирателей партии Фицо Smer-SD и 67% избирателей ультраправой партии SNS заявили, что поддерживают идею нейтралитета.

Избиратели второй по величине коалиционной партии, левой партии "Голос", были более неоднозначными: 42% выступили против нейтралитета, а 27% не определились.

РЕКЛАМА:

Как известно, Фицо заявил, что нейтральный статус был бы выгодным для его страны в условиях нынешней международной ситуации.

В ответ президент Словакии Петер Пеллегрини назвал заявление Фицо "провокационной идеей, которой переполняется публичное пространство".

Читайте также: Выход из НАТО ради победы: зачем премьер Словакии рискует безопасностью страны

СловакияФицо
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
РФ захватила в Донецкой области одно из крупнейших месторождений лития в Европе
ОбновленоДнепропетровская область снова под ракетным ударом РФ: в городе Самар погибли четыре человека, еще 17 ранены
Китай подтвердил торговую сделку с США: согласовали поставки критического сырья
Управление госохраны президента купило роскошные внедорожники по 3,5 миллиона
инфографикаКМИС: 41% украинцев считают, что страна движется к авторитаризму, 50% - к демократии
Россия атаковала 363-мя дронами и 8-ю ракетами: 365 целей обезвредили  
Все новости...
Словакия
В Словакии задержали 8 человек из-за фальсификаций с ценами на боеприпасы для Украины
Фицо заявил что Словакии "подошел бы нейтралитет"
Президент Словакии анонсировал визит в Украину
Последние новости
13:54
В Одессе объявили подозрение чиновникам из-за смерти 1-летнего мальчика, тело которого нашли в морозилке
13:44
ГУР раскрыло начинку нового иранского "Шахеда" с ИИ и американским компьютером
13:33
Более 50% украинцев доверяют Папе Римскому как посреднику в мирных переговорах с РФ: опрос
13:31
фотоМать Стефанишиной купила квартиру в элитном ЖК вчетверо дешевле, чем на рынке – hromadske
13:26
Как из советской кофемолки масштабировать производство сладостей. История MasloTOM
13:21
В последние дни июня в Украине будет дождливо
13:21
РФ захватила в Донецкой области одно из крупнейших месторождений лития в Европе
13:19
ОбновленоДнепропетровская область снова под ракетным ударом РФ: в городе Самар погибли четыре человека, еще 17 ранены
13:18
видеоГБР: Работники Харьковского СИЗО оставили задержанного умирать в камере
13:08
УП: В регионах планируют сменить руководителей прокуратур, кого предлагают назначить в Кравченко?
Все новости...
Реклама:
Реклама: