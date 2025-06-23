В Словакии не поддерживают идею Фицо относительно нейтралитета

В Словакии опрос показал, что среди жителей страны не находит широкой поддержки высказанная премьером Робертом Фицо идея о нейтралитете: более половины словаков категорически отвергают такую возможность.

Источник: данные опроса от компании AKO, проведенного для телеканала JOJ 24, приводит Euractiv, "Европейская правда"

Детали: Всего было опрошено 1000 респондентов, которым задали вопрос, следует ли Словакии стать нейтральной страной. В вопросе было объяснено, что "нейтралитет означает выход из НАТО и опору исключительно на собственную армию".

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По результатам опроса, 50,6% высказались против нейтралитета Словакии, 30,8% – за, 16,1% – не определились, а 2,5% отказались ответить.

Результаты различались в зависимости от политических предпочтений избирателей. Среди избирателей оппозиции против нейтралитета высказались от 70% до 98%. А вот 58% избирателей партии Фицо Smer-SD и 67% избирателей ультраправой партии SNS заявили, что поддерживают идею нейтралитета.

Избиратели второй по величине коалиционной партии, левой партии "Голос", были более неоднозначными: 42% выступили против нейтралитета, а 27% не определились.

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Как известно, Фицо заявил, что нейтральный статус был бы выгодным для его страны в условиях нынешней международной ситуации.

В ответ президент Словакии Петер Пеллегрини назвал заявление Фицо "провокационной идеей, которой переполняется публичное пространство".

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