Норвегія виготовлятиме надводні дрони в Україні
Норвегія має намір розробляти і виготовляти надводні дрони на території України, повідомило норвезьке Міністерство оборони.
Джерело: "Європейська правда"
Деталі: Згідно з заявою відомства, Норвегія виділила близько 6,7 млрд норвезьких крон (приблизно 580 млн євро) на підтримку "морської коаліції", яку вона очолює спільно з Великою Британією.
Пряма мова міністра оборони Норвегії Туре О. Сандвіка: "Частина цих коштів буде спрямована на розробку та виробництво безпілотних морських суден з використанням технологій KDA, виробництво яких буде базуватися в Україні".
Також повідомляється, що норвезька оборонна компанія Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) вже підписала угоду з українським партнером про спільну розробку та виготовлення надводних дронів в Україні з використанням норвезьких технологій та досвіду.
Передісторія:
- Напередодні президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Норвегії Туре О. Сандвіком, в ході якої йшлося про інвестиції у виробництво української зброї, зокрема безпілотників і ракет великої дальності, а також про масштабування спільного оборонного виробництва.
- Також Норвегія та Україна спільно проводять навчання операторів безпілотників у Тренделазі в межах операції Gungne.
- З квітня 2025 року Норвегія офіційно приєдналась до "коаліції дронів" для України.