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Норвегія виготовлятиме надводні дрони в Україні

Ірина Кутєлєва, Ірина БалачукПонеділок, 23 червня 2025, 10:44
Норвегія виготовлятиме надводні дрони в Україні
Надводні дрони Magura. Фото ілюстративне з Telegram ГУР

Норвегія має намір розробляти і виготовляти надводні дрони на території України, повідомило норвезьке Міністерство оборони.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Згідно з заявою відомства, Норвегія виділила близько 6,7 млрд норвезьких крон (приблизно 580 млн євро) на підтримку "морської коаліції", яку вона очолює спільно з Великою Британією.

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Пряма мова міністра оборони Норвегії Туре О. Сандвіка: "Частина цих коштів буде спрямована на розробку та виробництво безпілотних морських суден з використанням технологій KDA, виробництво яких буде базуватися в Україні".

Також повідомляється, що норвезька оборонна компанія Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) вже підписала угоду з українським партнером про спільну розробку та виготовлення надводних дронів в Україні з використанням норвезьких технологій та досвіду.

Передісторія:

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