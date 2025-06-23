Норвегия будет производить надводные дроны в Украине
Норвегия намерена разрабатывать и изготавливать надводные дроны на территории Украины, сообщило норвежское Министерство обороны.
Источник: "Европейская правда"
Детали: Согласно заявлению ведомства, Норвегия выделила около 6,7 млрд норвежских крон (примерно 580 млн евро) на поддержку "морской коалиции", которую она возглавляет совместно с Великобританией.
Прямая речь министра обороны Норвегии Туре О. Сандвика: "Часть этих средств будет направлена на разработку и производство беспилотных морских судов с использованием технологий KDA, производство которых будет базироваться в Украине".
Также сообщается, что норвежская оборонная компания Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) уже подписала соглашение с украинским партнером о совместной разработке и изготовлении надводных дронов в Украине с использованием норвежских технологий и опыта.
Предыстория:
- Накануне президент Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Норвегии Туре О. Сандвиком, в ходе которой речь шла об инвестициях в производство украинского оружия, в частности беспилотников и ракет большой дальности, а также о масштабировании совместного оборонного производства.
- Также Норвегия и Украина совместно проводят обучение операторов беспилотников в Тренделаге в рамках операции Gungne.
- С апреля 2025 года Норвегия официально присоединилась к "коалиции дронов" для Украины.