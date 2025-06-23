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Норвегия будет производить надводные дроны в Украине

Ирина Кутелева, Ирина БалачукПонедельник, 23 июня 2025, 10:44
Норвегия будет производить надводные дроны в Украине
Надводные дроны Magura. Фото иллюстративное из Telegram ГУР

Норвегия намерена разрабатывать и изготавливать надводные дроны на территории Украины, сообщило норвежское Министерство обороны.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Согласно заявлению ведомства, Норвегия выделила около 6,7 млрд норвежских крон (примерно 580 млн евро) на поддержку "морской коалиции", которую она возглавляет совместно с Великобританией.

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Прямая речь министра обороны Норвегии Туре О. Сандвика: "Часть этих средств будет направлена на разработку и производство беспилотных морских судов с использованием технологий KDA, производство которых будет базироваться в Украине".

Также сообщается, что норвежская оборонная компания Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) уже подписала соглашение с украинским партнером о совместной разработке и изготовлении надводных дронов в Украине с использованием норвежских технологий и опыта.

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