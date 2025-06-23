Саміт ЄС готує "потужний" документ щодо перемовин про вступ України, Угорщина не підпише

Під час саміту Європейської ради 26-27 червня лідери держав Європейського Союзу планують затвердити документ з потужними меседжами щодо прогресу України в перемовинах про вступ до ЄС, зокрема її готовності до відкриття перемовних кластерів, який буде підписаний усіма членами Євросоюзу, крім Угорщини.

Джерело: про це кореспондентці "Європейської правди" на умовах анонімності повідомив високопосадовець ЄС, обізнаний в процесах підготовки до Європейської ради

Деталі: Європейська рада затвердить потужний документ щодо перспектив членства України в ЄС, але Угорщина його не підпише, розповів співрозмовник "ЄвроПравди".

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"Президент Європейської ради (Антоніу Кошта – ред.) сподівається, що у висновки Європейської ради щодо перспектив вступу України до ЄС будуть закладені потужні меседжі підтримки для України, зокрема, щодо її готовності до відкриття перемовних кластерів. Ми, звісно, хотіли б, щоб висновки підписали 27 держав, але очевидно під документом стоятиме 26 підписів", – заявив європейський посадовець.

Він уточнив, що Угорщина, скоріш за все, не поставить свій підпис під цим документом.

Співрозмовник "Європейської правди" нагадав, що згідно з правилами процедури розширення, чинними нині в ЄС, будь-яке просування на шляху до вступу вимагає одноголосної підтримки державами-членами.

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Тим не менш, і не маючи підтримки з боку Угорщини, Україна може продовжувати перемовини про вступ на неформальному рівні.

"Якщо ми матимемо дуже потужний меседж 26 держав, це також дасть мандат, принаймні, продовжити роботу в неофіційному порядку", – пояснив він.

"Звісно, президент Європейської ради хотів би, щоб це було узгоджено 27 державами і Україна могла б формально просуватися вперед та відкривати перемовні кластери, до чого вона вже готова. Але це та реальність, яку ми маємо зараз", – додав високопосадовець ЄС.

Як повідомляла "Європейська правда", Брюссель розробляє сценарій проведення "паралельних переговорів" про вступ України до ЄС, якщо переконати угорського прем’єра Віктора Орбана відмовитися від блокування європейського шляху України так і не вдасться.

Детально про це читайте у статті: "План Б" для вступу України в ЄС. Як Брюссель готується допомагати Києву попри вето Угорщини.

Більше про те, чого можна очікувати від Європейської ради 26-27 червня – у тексті кореспондентки "Європейської правди" у Брюсселі Євросоюз між Орбаном і Трампом. Яких новин чекати Україні щодо санкцій та членства у ЄС.