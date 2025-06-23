Саммит ЕС готовит "мощный" документ по переговорам о вступлении Украины, Венгрия не подпишет

Во время саммита Европейского совета 26-27 июня лидеры государств Европейского Союза планируют утвердить документ с сильными месседжами о прогрессе Украины в переговорах о вступлении в ЕС, в частности ее готовности к открытию переговорных кластеров, который будет подписан всеми членами Евросоюза, кроме Венгрии.

Источник: об этом корреспонденту "Европейской правды" на условиях анонимности сообщил высокопоставленный чиновник ЕС, осведомленный о процессах подготовки к Европейскому совету

Детали: Европейский совет утвердит мощный документ о перспективах членства Украины в ЕС, но Венгрия его не подпишет, рассказал собеседник "ЕвроПравды".

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"Президент Европейского совета (Антониу Кошта – ред.) надеется, что в выводы Европейского совета относительно перспектив вступления Украины в ЕС будут заложены мощные месседжи поддержки для Украины, в частности, относительно ее готовности к открытию переговорных кластеров. Мы, конечно, хотели бы, чтобы выводы подписали 27 государств, но очевидно, под документом будет стоять 26 подписей", – заявил европейский чиновник.

Он уточнил, что Венгрия, скорее всего, не поставит свою подпись под этим документом.

Собеседник "Европейской правды" напомнил, что, согласно правилам процедуры расширения, действующим сейчас в ЕС, любое продвижение на пути к вступлению требуют единогласной поддержки государствами-членами.

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Тем не менее, и не имея поддержки со стороны Венгрии, Украина может продолжать переговоры о вступлении на неформальном уровне.

"Если мы будем иметь очень мощный месседж 26 участников, это также даст мандат, по крайней мере, продолжить работу в неофициальном порядке", – пояснил он.

"Конечно, президент Европейского совета хотел бы, чтобы это было согласовано 27 государствами и Украина могла бы формально продвигаться вперед и открывать переговорные кластеры, к чему она уже готова. Но это та реальность, которую мы имеем сейчас", – добавил чиновник ЕС.

Как сообщала "Европейская правда", Брюссель разрабатывает сценарий проведения "параллельных переговоров" о вступлении Украины в ЕС, если убедить венгерского премьера Виктора Орбана отказаться от блокирования европейского пути Украины так и не удастся.

Подробно об этом читайте в статье: "План Б" для вступления Украины в ЕС. Как Брюссель готовится помогать Киеву несмотря на вето Венгрии.

Больше о том, чего можно ожидать от Европейского совета 26-27 июня – в материале корреспондента "Европейской правды" в Брюсселе Евросоюз между Орбаном и Трампом. Каких новостей ждать Украине относительно санкций и членства в ЕС.