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Генсек НАТО не вважає удари США по Ірану порушенням міжнародного права

Іванна Костіна, Анастасія ПроцПонеділок, 23 червня 2025, 17:49
Генсек НАТО не вважає удари США по Ірану порушенням міжнародного права
Ілюстративне фото: Getty Images

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на пресконференції перед самітом у Гаазі заявив, що не поділяє думку про те, що американські удари по Ірану суперечили нормам міжнародного права.

Джерело: кореспондент "Європейської правди"

Деталі: Він коментував заяви прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре, який заявив, що удари США не відповідали міжнародному праву.

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За словами Рютте, поява в Ірану ядерної зброї є його найбільшим страхом.

"Тому позиція НАТО полягає в тому, що Іран не повинен її мати", – сказав генсек.

"Тому я не згоден, що  це (удари США – ред.) проти міжнародного права", – наголосив Рютте.

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Прем’єр Норвегії раніше заявив, що американська атака на іранські ядерні об'єкти є порушенням міжнародного права.

"Ми повинні бути в змозі це заявити. Здійснення такої атаки суперечить міжнародному праву", – заявив Стьоре.

Нагадаємо:

  • В ніч на неділю армія США завдала ударів по трьох ключових іранських ядерних об'єктах. Американський президент Дональд Трамп після цього закликав Тегеран утриматися від дій у відповідь і врегулювати розбіжності, що залишилися, шляхом переговорів.
  • Лідери Німеччини, Франції та Великої Британії в неділю закликали Іран не вживати жодних дій, які могли б ще більше дестабілізувати ситуацію в регіоні.
  • Разом з тим президент Трамп дав зрозуміти в неділю, що не проти зміни режиму в Ірані.

Читайте також: Трамп вступає у "ядерну" війну: відповіді на головні питання про атаку США на Іран.

НАТОІранСША
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