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Генсек НАТО не считает удары США по Ирану нарушением международного права

Иванна Костина, Анастасия ПроцПонедельник, 23 июня 2025, 17:49
Генсек НАТО не считает удары США по Ирану нарушением международного права
Иллюстративное фото: Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции перед саммитом в Гааге заявил, что не разделяет мнение о том, что американские удары по Ирану противоречили нормам международного права.

Источник: корреспондент "Европейской правды"

Детали: Он комментировал заявления премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стьоре, который заявил, что удары США не соответствовали международному праву.

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По словам Рютте, появление у Ирана ядерного оружия является его самым большим страхом.

"Поэтому позиция НАТО заключается в том, что Иран не должен его иметь", – сказал генсек.

"Поэтому я не согласен, что это (удары США – ред.) против международного права", – подчеркнул Рютте.

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Премьер Норвегии ранее заявил, что американская атака на иранские ядерные объекты является нарушением международного права.

"Мы должны быть в состоянии это заявить. Осуществление такой атаки противоречит международному праву", – заявил Стьоре.

Напомним:

  • В ночь на воскресенье армия США нанесла удары по трем ключевым иранским ядерным объектам. Американский президент Дональд Трамп после этого призвал Тегеран воздержаться от ответных действий и урегулировать оставшиеся разногласия путем переговоров.
  • Лидеры Германии, Франции и Великобритании в воскресенье призвали Иран не предпринимать никаких действий, которые могли бы еще больше дестабилизировать ситуацию в регионе.
  • Вместе с тем президент Трамп дал понять в воскресенье, что не против смены режима в Иране.

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НАТОИранСША
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