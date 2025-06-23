Сербія призупинила весь експорт боєприпасів після критики з боку Росії
Президент Сербії Александар Вучич оголосив про призупинення експорту боєприпасів після обурення Росії через те, що сербські снаряди потрапляють в Україну.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода"
Деталі: Відповідаючи на критику щодо експорту зброї, Вучич заявив, що дбає про безпеку Сербії та працівників військової промисловості, де виробляється боєприпаси, які експортуються за кордон.
Він також риторично запитав, "хто є дозволеним кінцевим користувачем" сербської зброї та військової техніки.
"Я не можу в Азію, не можу в Африку, не можу в Європу, не можу в Америку. Куди ви хочете, щоб ми експортували боєприпаси, до Антарктиди?" – сказав сербський президент.
"Оскільки ми це побачили, це (боєприпаси. – Ред.) з'явилося в Україні, це з'явилося з обох боків, обидві сторони скаржаться. Щоб щось змінити, я можу зробити це тільки так – сказати, що всі боєприпаси на деякий час будуть тільки в наших казармах", – підкреслив він.
Коментуючи далі закиди щодо експорту сербського озброєння в Ізраїль, Вучич підкреслив, що "зараз ми нічого не експортуємо".
"Ми все зупинили, і якщо щось має бути зроблено, то це має бути спеціальне і конкретне рішення. Тож ми подивимося, як і що робитимемо далі, відповідно до інтересів Сербії", – сказав він.
Нагадаємо:
- Менш як місяць тому у Службі зовнішньої розвідки Росії скаржилися, що сербські оборонні підприємства всупереч нейтралітету, який задекларував Белград, продовжують поставки боєприпасів Києву.
- У понеділок Москва повторила звинувачення, заявивши про "болючість цієї теми" для Росії та Сербії.
- Зазначимо, раніше президент Сербії Александр Вучич казав, що він не проти того, щоб його країна продавала боєприпаси посередникам, які відправляють їх в Україну.