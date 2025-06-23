Сербія призупинила весь експорт боєприпасів після критики з боку Росії

Президент Сербії Александар Вучич оголосив про призупинення експорту боєприпасів після обурення Росії через те, що сербські снаряди потрапляють в Україну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода"

Деталі: Відповідаючи на критику щодо експорту зброї, Вучич заявив, що дбає про безпеку Сербії та працівників військової промисловості, де виробляється боєприпаси, які експортуються за кордон.

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Він також риторично запитав, "хто є дозволеним кінцевим користувачем" сербської зброї та військової техніки.

"Я не можу в Азію, не можу в Африку, не можу в Європу, не можу в Америку. Куди ви хочете, щоб ми експортували боєприпаси, до Антарктиди?" – сказав сербський президент.

"Оскільки ми це побачили, це (боєприпаси. – Ред.) з'явилося в Україні, це з'явилося з обох боків, обидві сторони скаржаться. Щоб щось змінити, я можу зробити це тільки так – сказати, що всі боєприпаси на деякий час будуть тільки в наших казармах", – підкреслив він.

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Коментуючи далі закиди щодо експорту сербського озброєння в Ізраїль, Вучич підкреслив, що "зараз ми нічого не експортуємо".

"Ми все зупинили, і якщо щось має бути зроблено, то це має бути спеціальне і конкретне рішення. Тож ми подивимося, як і що робитимемо далі, відповідно до інтересів Сербії", – сказав він.

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