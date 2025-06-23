Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сербія призупинила весь експорт боєприпасів після критики з боку Росії

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 23 червня 2025, 18:57
Сербія призупинила весь експорт боєприпасів після критики з боку Росії
Ілюстративне фото: Getty Images

Президент Сербії Александар Вучич оголосив про призупинення експорту боєприпасів після обурення Росії через те, що сербські снаряди потрапляють в Україну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода"

Деталі: Відповідаючи на критику щодо експорту зброї, Вучич заявив, що дбає про безпеку Сербії та працівників військової промисловості, де виробляється боєприпаси, які експортуються за кордон.

Реклама:

Він також риторично запитав, "хто є дозволеним кінцевим користувачем" сербської зброї та військової техніки.

"Я не можу в Азію, не можу в Африку, не можу в Європу, не можу в Америку. Куди ви хочете, щоб ми експортували боєприпаси, до Антарктиди?" – сказав сербський президент.

"Оскільки ми це побачили, це (боєприпаси. – Ред.) з'явилося в Україні, це з'явилося з обох боків, обидві сторони скаржаться. Щоб щось змінити, я можу зробити це тільки так – сказати, що всі боєприпаси на деякий час будуть тільки в наших казармах", – підкреслив він.

РЕКЛАМА:

Коментуючи далі закиди щодо експорту сербського озброєння в Ізраїль, Вучич підкреслив, що "зараз ми нічого не експортуємо".

"Ми все зупинили, і якщо щось має бути зроблено, то це має бути спеціальне і конкретне рішення. Тож ми подивимося, як і що робитимемо далі, відповідно до інтересів Сербії", – сказав він.

Нагадаємо:

  • Менш як місяць тому у Службі зовнішньої розвідки Росії скаржилися, що сербські оборонні підприємства всупереч нейтралітету, який задекларував Белград, продовжують поставки боєприпасів Києву.
  • У понеділок Москва повторила звинувачення, заявивши про "болючість цієї теми" для Росії та Сербії.
  • Зазначимо, раніше президент Сербії Александр Вучич казав, що він не проти того, щоб його країна продавала боєприпаси посередникам, які відправляють їх в Україну.

СербіяРосіязброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
РФ захопила на Донеччині одне з найбільших родовищ літію в Європі
ОновленоДніпропетровщина знову під ракетним ударом РФ: у місті Самар загинули чотири людини, ще 17 поранені
Китай підтвердив торгову угоду зі США: узгодили постачання критичної сировини
Управління держохорони президента купило розкішні позашляховики по 3,5 мільйони
інфографікаКМІС: 41% українців вважають, що країна рухається до авторитаризму, 50% - до демократії
Росія атакувала 363-ма дронами і 8-ма ракетами: 365 цілей знешкодили
Усі новини...
Сербія
Зеленський назвав візит Вучича "важливим", бо він побачив війну на власні очі
Президент Сербії похизувався, що не підписав декларацію саміту в Одесі й "не зрадив" Росію
Проросійський Вучич в Одесі висловив готовність відновлювати Україну
Останні новини
13:33
Понад 50% українців довіряють Папі Римському як посереднику у мирних переговорах із РФ: опитування
13:31
фотоМатір Стефанішиної купила квартиру в елітному ЖК вчетверо дешевше, ніж на ринку – hromadske
13:26
Як з радянської кавомолки масштабувати виробництво солодощів. Історія MasloTOM
13:21
В останні дні червня в Україні дощитиме
13:21
РФ захопила на Донеччині одне з найбільших родовищ літію в Європі
13:19
ОновленоДніпропетровщина знову під ракетним ударом РФ: у місті Самар загинули чотири людини, ще 17 поранені
13:18
відеоДБР: Працівники Харківського СІЗО залишили затриманого помирати у камері
13:08
УП: У регіонах планують змінити керівників прокуратур, кого пропонують призначити у Кравченка?
13:07
Китай підтвердив торгову угоду зі США: узгодили постачання критичної сировини
13:06
Верховний Суд підтвердив неплатоспроможність "Мегабанку" і скасував попередні рішення
Усі новини...
Реклама:
Реклама: