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Сербия приостановила весь экспорт боеприпасов после критики со стороны России

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 23 июня 2025, 18:57
Сербия приостановила весь экспорт боеприпасов после критики со стороны России
Иллюстративное фото: Getty Images

Президент Сербии Александар Вучич объявил о приостановлении экспорта боеприпасов после возмущения России из-за того, что сербские снаряды попадают в Украину.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода"

Детали: Отвечая на критику в отношении экспорта оружия, Вучич заявил, что заботится о безопасности Сербии и работников военной промышленности, где производятся боеприпасы, экспортируемые за границу.

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Он также риторически спросил, "кто является разрешенным конечным пользователем" сербского оружия и военной техники.

"Я не могу в Азию, не могу в Африку, не могу в Европу, не могу в Америку. Куда вы хотите, чтобы мы экспортировали боеприпасы, в Антарктиду?" – сказал сербский президент.

"Поскольку мы это увидели, это (боеприпасы. – Ред.) появилось в Украине, это появилось с обеих сторон, обе стороны жалуются. Чтобы что-то изменить, я могу сделать это только так – сказать, что все боеприпасы на некоторое время будут только в наших казармах", – подчеркнул он.

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Комментируя далее обвинения в экспорте сербского вооружения в Израиль, Вучич подчеркнул, что "сейчас мы ничего не экспортируем".

"Мы все остановили, и если что-то должно быть сделано, то это должно быть специальное и конкретное решение. Поэтому мы посмотрим, как и что будем делать дальше, в соответствии с интересами Сербии", – сказал он.

Напомним:

  • Менее месяца назад в Службе внешней разведки России жаловались, что сербские оборонные предприятия вопреки нейтралитету, который задекларировал Белград, продолжают поставки боеприпасов Киеву.
  • В понедельник Москва повторила обвинения, заявив о "болезненности этой темы" для России и Сербии.
  • Отметим, ранее президент Сербии Александр Вучич говорил, что он не против того, чтобы его страна продавала боеприпасы посредникам, которые отправляют их в Украину.

СербияРосcияоружие
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