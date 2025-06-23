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Трамп дорікнув Медведєву за "недбалі" слова щодо ядерної зброї в Ірані

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 23 червня 2025, 19:33
Трамп дорікнув Медведєву за недбалі слова щодо ядерної зброї в Ірані
Ілюстративне фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп оприлюднив допис, у якому висловив невдоволення щодо слів заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва про ядерну зброю в Ірані.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: У свіжому дописі на Truth Social Трамп риторично запитує, чи справді експрезидент Росії "недбало вжив оте саме слово (ядерка!) і сказав, що він та інші країни постачатимуть Ірану ядерні боєголовки".

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"Він справді це сказав, чи це лише плід моєї уяви? Якщо він це сказав і це підтвердиться, будь ласка, негайно повідомте мене. Такими словами не можна недбало розкидатись. Мабуть, саме тому Путін – "БОС", – продовжив він.

Далі Трамп похвалив американську зброю, яка напередодні завдала ударів по іранських ядерних обʼєктах, і подякував "Чудовим Пілотам Винищувачів", капітану та екіпажу ядерної субмарини, з якої запускались ракети.

Зазначимо, що напередодні Медвєдєв на своєму Telegram-каналі опублікував пост із критикою ударів США по Ірану.

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На його думку, американська операція не досягла своєї мети, Іран із неї вийде сильнішим, а "низка країн готова безпосередньо скерувати Ірану свій ядерний боєкомплект".

Нагадаємо:

Читайте також: Трамп вступає у "ядерну" війну: відповіді на головні питання про атаку США на Іран.

ТрампМедведєвІран
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