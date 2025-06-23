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Трамп упрекнул Медведева за "небрежные" слова о ядерном оружии в Иране

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 23 июня 2025, 19:33
Трамп упрекнул Медведева за небрежные слова о ядерном оружии в Иране
Иллюстративное фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп обнародовал сообщение, в котором выразил недовольство по поводу слов заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о ядерном оружии в Иране.

Источник: "Европейская правда"

Детали: В свежем посте на Truth Social Трамп риторически спрашивает, действительно ли экс-президент России "небрежно употребил то самое слово (ядерка!) и сказал, что он и другие страны будут поставлять Ирану ядерные боеголовки".

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"Он действительно это сказал, или это только плод моего воображения? Если он это сказал и это подтвердится, пожалуйста, немедленно сообщите мне. Такими словами нельзя небрежно разбрасываться. Видимо, именно поэтому Путин – "БОС", – продолжил он.

Далее Трамп похвалил американское оружие, которое накануне нанесло удары по иранским ядерным объектам, и поблагодарил "Великолепных пилотов истребителей", капитана и экипаж ядерной подводной лодки, с которой запускались ракеты.

Отметим, что накануне Медведев на своем Telegram-канале опубликовал пост с критикой ударов США по Ирану.

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По его мнению, американская операция не достигла своей цели, Иран из нее выйдет более сильным, а "ряд стран готов напрямую направить Ирану свой ядерный боекомплект".

Напомним:

Читайте также: Трамп вступает в "ядерную" войну: ответы на главные вопросы об атаке США на Иран.

ТрампМедведевИран
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