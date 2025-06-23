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Румунський парламент затвердив новий уряд на чолі з проєвропейським політиком 

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 23 червня 2025, 20:00
Румунський парламент затвердив новий уряд на чолі з проєвропейським політиком 
Ілюстративне фото: Getty Images

23 червня парламент Румунії схвалив новий склад уряду, який очолив проєвропейський політик Іліє Боложан – колишній тимчасовий президент і голова Націонал-ліберальної партії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Digi24

Деталі: Призначення нового румунського уряду на чолі з Боложаном схвалив 301 румунський депутат, проти проголосували девʼять. Ультраправий Альянс за обʼєжнання румунів (AUR) бойкотував голосування, вийшовши з зали.

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Члени нового уряду Румунії мають скласти присягу о 20:00 у президентському палаці, після чого офіційно приступлять до виконання обовʼязків.

Уряд Боложана підтримують загалом чотири партії, що мають більшість у понад 60% у парламенті, зокрема й Соціал-демократична партія. Згідно з угодою про коаліцію, у 2027 році Боложана на посаді замінить представник соціал-демократів.

До нового румунського уряду увійшли 16 міністрів і кілька віцепрем'єрів. Посаду міністра оборони та міністра закордонних справ отримали представники проєвропейського Союзу за порятунок Румунії (USR) – Йонуц Моштяну та Оана Тою відповідно.

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Нагадаємо: Кандидатуру Іліє Боложана на посаду глави уряду Румунії минулого тижня висунув президент Нікушор Дан.

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Румунія
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