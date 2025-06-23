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Румынский парламент утвердил новое правительство во главе с проевропейским политиком

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 23 июня 2025, 20:00
Румынский парламент утвердил новое правительство во главе с проевропейским политиком
Иллюстративное фото: Getty Images

23 июня парламент Румынии одобрил новый состав правительства, которое возглавил проевропейский политик Илие Боложан – бывший временный президент и председатель Национал-либеральной партии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Digi24

Детали: Назначение нового румынского правительства во главе с Боложаном одобрили 301 румынский депутат, против проголосовали девять. Ультраправый Альянс за объединение румын (AUR) бойкотировал голосование, выйдя из зала.

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Члены нового правительства Румынии должны принести присягу в 20:00 в президентском дворце, после чего официально приступят к исполнению обязанностей.

Правительство Боложана поддерживают в целом четыре партии, имеющие большинство в более чем 60% в парламенте, в том числе Социал-демократическая партия. Согласно коалиционному соглашению, в 2027 году Боложана на посту сменит представитель социал-демократов.

В новый румынский правительство вошли 16 министров и несколько вице-премьеров. Пост министра обороны и министра иностранных дел получили представители проевропейского Союза за спасение Румынии (USR) – Йонац Моштяну и Оана Тою соответственно.

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Напомним: Кандидатуру Илие Боложана на пост главы правительства Румынии на прошлой неделе выдвинул президент Никушор Дан.

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Румыния
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