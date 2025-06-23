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Військовий з "Азову" повідомив про напад: звинувачує бійців Третьої штурмової

Тетяна ОлійникПонеділок, 23 червня 2025, 21:17
Військовий з Азову повідомив про напад: звинувачує бійців Третьої штурмової
Скриншот із відео нападу, яке поширив Кориневич

Військовий бригади "Азов" Андрій Кориневич повідомив, що на нього 13 червня скоїли напад двоє військових Третьої окремої штурмової бригади, там ще не відповіли на звинувачення.

Джерело: Кориневич у Facebook, 12-а бригада спецпризначення "Азов", поліція Івано-Франківської області

Пряма мова Кориневича: "13 червня цього року в місті Івано-Франківськ на мене було скоєно напад. Двоє чоловіків у масках, озброєні телескопічними кийками та сльозогінним газом, серед білого дня напали на мене поблизу мого дому, коли я повертався з дружиною додому.

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В перші секунди я подумав, що це звичайні грабіжники. Але вони не викрали ані особисті речі, ані авто".

Деталі: За словами Кориневича, поліція встановила особи всіх нападників. Серед них начебто військовослужбовці 3-ої окремої штурмової бригади, які "тісно пов’язані з командиром 3-го армійського корпусу Андрієм Білецьким".

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Зокрема йдеться про Семена Клока, за словами Кориневича, він притягався до відповідальності за крадіжку та був фігурантом справ про хуліганство, завдання тілесних ушкоджень і нетверезе водіння. 

Другий нападник – Василь Бондаренко. Кориневич каже, що він був судимий за збройний напад на інкасаторів, а також перебував у міжнародному розшуку по підозрі в умисному вбивстві.

"Військовослужбовцем 3-ої окремої штурмової бригади Бондаренко став завдяки Андрієві Білецькому, який на початку повномасштабного вторгнення взяв його на поруки, аргументуючи це тим, що Василь захищатиме Україну на фронті", – додає постраждалий.

Під час нападу Клока й Бондаренка чекав ще один військовий 3 ОШБр Максим Білогуб. Четвертим фігурантом свого побиття Кориневич називає іншого свого побратима Сергія Циганчука, на позивний Сова. За місяць до нападу той, мовляв, зустрічався з ним і критикував Третю штурмову та її командування. Нині Сова начебто виїхав за кордон.

 
фото нападників поширене кориневичем

Кориневич вважає, що командувач 3 армійського корпусу Білецький переховує нападників на нього. Він звернувся до військових 3 ОШБр із проханням повідомити про місцеперебування тих, хто побив його.

"Чому напали саме на мене? Я не знаю. Можливо тому, що служу в Азові з часів командування Білецького. Чи тому, що я на момент нападу перебував в Івано-Франківську, де організувати таке, напевно, легше, ніж в Києві. Але я добре знаю Андрія Білецького. І розумію, що без його згоди або навіть прямої вказівки такі речі не відбуваються", – додав Кориневич.

Поліція Івано-Франківська підтверджувала напад на військовослужбовця.

На побиття Кориневича відреагувала й бригада "Азов". Там заявили, що засуджують такі дії та вимагають "якнайшвидшого притягнення нападників до відповідальності".

"Напади на українських військовослужбовців, якими б мотивами не керувались зловмисники, є неприпустимими та мають отримати рішучу й однозначну реакцію від правоохоронних органів та українського суспільства", — йдеться в заяві "Азову".

"Українська правда" звернулась по коментар до 3 окремої штурмової бригади.

Азов бойові діївійна
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