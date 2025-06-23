Військовий з "Азову" повідомив про напад: звинувачує бійців Третьої штурмової

Військовий бригади "Азов" Андрій Кориневич повідомив, що на нього 13 червня скоїли напад двоє військових Третьої окремої штурмової бригади, там ще не відповіли на звинувачення.

Джерело: Кориневич у Facebook, 12-а бригада спецпризначення "Азов", поліція Івано-Франківської області

Пряма мова Кориневича: "13 червня цього року в місті Івано-Франківськ на мене було скоєно напад. Двоє чоловіків у масках, озброєні телескопічними кийками та сльозогінним газом, серед білого дня напали на мене поблизу мого дому, коли я повертався з дружиною додому.

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В перші секунди я подумав, що це звичайні грабіжники. Але вони не викрали ані особисті речі, ані авто".

Деталі: За словами Кориневича, поліція встановила особи всіх нападників. Серед них начебто військовослужбовці 3-ої окремої штурмової бригади, які "тісно пов’язані з командиром 3-го армійського корпусу Андрієм Білецьким".

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Зокрема йдеться про Семена Клока, за словами Кориневича, він притягався до відповідальності за крадіжку та був фігурантом справ про хуліганство, завдання тілесних ушкоджень і нетверезе водіння.

Другий нападник – Василь Бондаренко. Кориневич каже, що він був судимий за збройний напад на інкасаторів, а також перебував у міжнародному розшуку по підозрі в умисному вбивстві.

"Військовослужбовцем 3-ої окремої штурмової бригади Бондаренко став завдяки Андрієві Білецькому, який на початку повномасштабного вторгнення взяв його на поруки, аргументуючи це тим, що Василь захищатиме Україну на фронті", – додає постраждалий.

Під час нападу Клока й Бондаренка чекав ще один військовий 3 ОШБр Максим Білогуб. Четвертим фігурантом свого побиття Кориневич називає іншого свого побратима Сергія Циганчука, на позивний Сова. За місяць до нападу той, мовляв, зустрічався з ним і критикував Третю штурмову та її командування. Нині Сова начебто виїхав за кордон.

фото нападників поширене кориневичем

Кориневич вважає, що командувач 3 армійського корпусу Білецький переховує нападників на нього. Він звернувся до військових 3 ОШБр із проханням повідомити про місцеперебування тих, хто побив його.

"Чому напали саме на мене? Я не знаю. Можливо тому, що служу в Азові з часів командування Білецького. Чи тому, що я на момент нападу перебував в Івано-Франківську, де організувати таке, напевно, легше, ніж в Києві. Але я добре знаю Андрія Білецького. І розумію, що без його згоди або навіть прямої вказівки такі речі не відбуваються", – додав Кориневич.

Поліція Івано-Франківська підтверджувала напад на військовослужбовця.

На побиття Кориневича відреагувала й бригада "Азов". Там заявили, що засуджують такі дії та вимагають "якнайшвидшого притягнення нападників до відповідальності".

"Напади на українських військовослужбовців, якими б мотивами не керувались зловмисники, є неприпустимими та мають отримати рішучу й однозначну реакцію від правоохоронних органів та українського суспільства", — йдеться в заяві "Азову".

"Українська правда" звернулась по коментар до 3 окремої штурмової бригади.