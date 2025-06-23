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Военный из "Азова" сообщил о нападении: обвиняет бойцов Третьей штурмовой

Татьяна ОлейникПонедельник, 23 июня 2025, 21:17
Военный из Азова сообщил о нападении: обвиняет бойцов Третьей штурмовой
Скриншот с видео нападения, которое распространил Кориневич

Военный бригады "Азов" Андрей Кориневич сообщил, что на него 13 июня совершили нападение двое военных Третьей отдельной штурмовой бригады, там еще не ответили на обвинения.

Источник: Кориневич в Facebook, 12-я бригада спецназначения "Азов", полиция Ивано-Франковской области

Прямая речь Кориневича: "13 июня этого года в городе Ивано-Франковск на меня было совершено нападение. Двое мужчин в масках, вооруженные телескопическими дубинками и слезоточивым газом, среди бела дня напали на меня возле моего дома, когда я возвращался с женой домой.

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В первые секунды я подумал, что это обычные грабители. Но они не похитили ни личные вещи, ни авто".

Детали: По словам Кориневича, полиция установила личности всех нападавших. Среди них якобы военнослужащие 3-й отдельной штурмовой бригады, которые "тесно связаны с командиром 3-го армейского корпуса Андреем Билецким".

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В частности речь идет о Семене Клоке, по словам Кориневича, он привлекался к ответственности за кражу и был фигурантом дел о хулиганстве, нанесении телесных повреждений и нетрезвом вождении.

Второй нападавший - Василий Бондаренко. Кориневич говорит, что он был судим за вооруженное нападение на инкассаторов, а также находился в международном розыске по подозрению в умышленном убийстве.

"Военнослужащим 3-й отдельной штурмовой бригады Бондаренко стал благодаря Андрею Билецкому, который в начале полномасштабного вторжения взял его на поруки, аргументируя это тем, что Василий будет защищать Украину на фронте", - добавляет пострадавший.

Во время нападения Клока и Бондаренко ждал еще один военный 3 ОШБр Максим Белогуб. Четвертым фигурантом своего избиения Кориневич называет другого своего побратима Сергея Цыганчука, позывной Сова. За месяц до нападения тот, мол, встречался с ним и критиковал Третью штурмовую и ее командование. Сейчас Сова якобы выехал за границу.

 
ФОТО НАПАДАВШИХ РАСПРОСТРАНЕНО КОРИНЕВИЧЕМ

Кориневич считает, что командующий 3 армейского корпуса Белецкий скрывает нападавших на него. Он обратился к военным 3 ОШБр с просьбой сообщить о местонахождении тех, кто избил его.

"Почему напали именно на меня? Я не знаю. Возможно потому, что служу в Азове со времен командования Билецкого. Или потому, что я на момент нападения находился в Ивано-Франковске, где организовать такое, наверное, легче, чем в Киеве. Но я хорошо знаю Андрея Билецкого. И понимаю, что без его согласия или даже прямого указания такие вещи не происходят", - добавил Кориневич.

Полиция Ивано-Франковска подтверждала нападение на военнослужащего.

На избиение Кориневича отреагировала и бригада "Азов". Там заявили, что осуждают такие действия и требуют "скорейшего привлечения нападавших к ответственности".

"Нападения на украинских военнослужащих, какими бы мотивами не руководствовались злоумышленники, недопустимы и должны получить решительный и однозначный ответ".

"Украинская правда" обратилась за комментарием к 3 отдельной штурмовой бригаде.

Азовбоевые действиявойна
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