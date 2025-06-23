Военный из "Азова" сообщил о нападении: обвиняет бойцов Третьей штурмовой

Военный бригады "Азов" Андрей Кориневич сообщил, что на него 13 июня совершили нападение двое военных Третьей отдельной штурмовой бригады, там еще не ответили на обвинения.

Источник: Кориневич в Facebook, 12-я бригада спецназначения "Азов", полиция Ивано-Франковской области

Прямая речь Кориневича: "13 июня этого года в городе Ивано-Франковск на меня было совершено нападение. Двое мужчин в масках, вооруженные телескопическими дубинками и слезоточивым газом, среди бела дня напали на меня возле моего дома, когда я возвращался с женой домой.

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В первые секунды я подумал, что это обычные грабители. Но они не похитили ни личные вещи, ни авто".

Детали: По словам Кориневича, полиция установила личности всех нападавших. Среди них якобы военнослужащие 3-й отдельной штурмовой бригады, которые "тесно связаны с командиром 3-го армейского корпуса Андреем Билецким".

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В частности речь идет о Семене Клоке, по словам Кориневича, он привлекался к ответственности за кражу и был фигурантом дел о хулиганстве, нанесении телесных повреждений и нетрезвом вождении.

Второй нападавший - Василий Бондаренко. Кориневич говорит, что он был судим за вооруженное нападение на инкассаторов, а также находился в международном розыске по подозрению в умышленном убийстве.

"Военнослужащим 3-й отдельной штурмовой бригады Бондаренко стал благодаря Андрею Билецкому, который в начале полномасштабного вторжения взял его на поруки, аргументируя это тем, что Василий будет защищать Украину на фронте", - добавляет пострадавший.

Во время нападения Клока и Бондаренко ждал еще один военный 3 ОШБр Максим Белогуб. Четвертым фигурантом своего избиения Кориневич называет другого своего побратима Сергея Цыганчука, позывной Сова. За месяц до нападения тот, мол, встречался с ним и критиковал Третью штурмовую и ее командование. Сейчас Сова якобы выехал за границу.

ФОТО НАПАДАВШИХ РАСПРОСТРАНЕНО КОРИНЕВИЧЕМ

Кориневич считает, что командующий 3 армейского корпуса Белецкий скрывает нападавших на него. Он обратился к военным 3 ОШБр с просьбой сообщить о местонахождении тех, кто избил его.

"Почему напали именно на меня? Я не знаю. Возможно потому, что служу в Азове со времен командования Билецкого. Или потому, что я на момент нападения находился в Ивано-Франковске, где организовать такое, наверное, легче, чем в Киеве. Но я хорошо знаю Андрея Билецкого. И понимаю, что без его согласия или даже прямого указания такие вещи не происходят", - добавил Кориневич.

Полиция Ивано-Франковска подтверждала нападение на военнослужащего.

На избиение Кориневича отреагировала и бригада "Азов". Там заявили, что осуждают такие действия и требуют "скорейшего привлечения нападавших к ответственности".

"Нападения на украинских военнослужащих, какими бы мотивами не руководствовались злоумышленники, недопустимы и должны получить решительный и однозначный ответ".

"Украинская правда" обратилась за комментарием к 3 отдельной штурмовой бригаде.