США підтвердили удар Ірану по їхній базі в Катарі: інформації про постраждалих немає

У результаті атаки Ірану на американську авіабазу Аль-Удейд у Катарі, яка відбулась увечері в понеділок, про постраждалих серед американців інформації немає.

Джерело: про це журналістам повідомив представник Пентагону, пише "Європейська правда" з посиланням на CNN

Деталі: За словами представника оборонного відомства США, авіабаза Аль-Удейд в Катарі була атакована "балістичними ракетами малої та середньої дальності, випущеними з Ірану".

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"Станом на зараз немає повідомлень про жертви серед американців. Ми уважно стежимо за ситуацією і надамо додаткову інформацію, коли вона стане доступною", – додав він.

Раніше стало відомо про запуск Іраном балістичних ракет по американських базах в Іраку та Катарі.

Це стало відповіддю на операцію США "Опівнічний молот" за участю понад 125 літаків, спрямовану проти трьох іранських ядерних обʼєктів.

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Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що внаслідок операції ядерні амбіції Ірану були знищені.

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