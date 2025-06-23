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США подтвердили удар Ирана по их базе в Катаре: информации о пострадавших нет

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 23 июня 2025, 21:31
США подтвердили удар Ирана по их базе в Катаре: информации о пострадавших нет
Фото - getty images

В результате атаки Ирана на американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре, которая произошла вечером в понедельник, о пострадавших среди американцев информации нет.

Источник: об этом журналистам сообщил представитель Пентагона, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN

Детали: По словам представителя оборонного ведомства США, авиабаза Аль-Удейд в Катаре была атакована "баллистическими ракетами малой и средней дальности, выпущенными из Ирана".

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"На данный момент нет сообщений о жертвах среди американцев. Мы внимательно следим за ситуацией и предоставим дополнительную информацию, когда она станет доступной", – добавил он.

Ранее стало известно о запуске Ираном баллистических ракет по американским базам в Ираке и Катаре.

Это стало ответом на операцию США "Полуночный молот" с участием более 125 самолетов, направленную против трех иранских ядерных объектов.

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Министр обороны США Пит Хэгсет заявил, что в результате операции ядерные амбиции Ирана были уничтожены.

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СШАИранракетный удар
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