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На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули щонайменше 4 людини, ще 3 – поранені

Анастасія ПроцПонеділок, 23 червня 2025, 21:50
На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули щонайменше 4 людини, ще 3 – поранені
фото: Донецька ОВА

У результаті російських обстрілів 23 червня щонайменше четверо мирних жителів загинули, ще троє дістали поранення на території Донецької області.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін

Деталі: У Покровській громаді російські війська вдарили по приватному сектору, а також атакували FPV-дроном цивільне авто, внаслідок чого загинули подружжя – 55-річний чоловік та жінка. Ще один чоловік зазнав поранень.

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У Костянтинівці окупанти вбили двох чоловіків віком 25 і 65 років, поранили ще двох людей, а також пошкодили щонайменше вісім житлових будинків та автобус.

Місцева влада наголошує:

"Новини про загиблих і поранених цивільних жителів Донеччини надходять щодня. Залишатися тут означає наражати себе на смертельну небезпеку!"

Донецька областьросійсько-українська війнажертви
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