Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Донецкой области в результате российских обстрелов погибли по меньшей мере 4 человека, еще 3 – ранены

Анастасия ПроцПонедельник, 23 июня 2025, 21:50
В Донецкой области в результате российских обстрелов погибли по меньшей мере 4 человека, еще 3 – ранены
фото: Донецкая ОВА

В результате российских обстрелов 23 июня по меньшей мере четверо мирных жителей погибли, еще трое получили ранения на территории Донецкой области.

Источник: председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Детали: В Покровской громаде российские войска ударили по частному сектору, а также атаковали FPV-дроном гражданское авто, в результате чего погибли супруги – 55-летний мужчина и женщина. Еще один мужчина получил ранения.

Реклама:

В Константиновке оккупанты убили двух мужчин в возрасте 25 и 65 лет, ранили еще двух человек, а также повредили по меньшей мере восемь жилых домов и автобус.

Местные власти подчеркивают:

"Новости о погибших и раненых гражданских жителей Донетчины поступают ежедневно. Оставаться здесь означает подвергать себя смертельной опасности!"

Донецкая областьроссийско-украинская войнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоМать Стефанишиной купила квартиру в элитном ЖК вчетверо дешевле, чем на рынке – hromadske
РФ захватила в Донецкой области одно из крупнейших месторождений лития в Европе
ОбновленоДнепропетровская область снова под ракетным ударом РФ: в городе Самар погибли четыре человека, еще 17 ранены
Китай подтвердил торговую сделку с США: согласовали поставки критического сырья
Управление госохраны президента купило роскошные внедорожники по 3,5 миллиона
инфографикаКМИС: 41% украинцев считают, что страна движется к авторитаризму, 50% - к демократии
Все новости...
Донецкая область
DeepState зафиксировал продвижение войск РФ возле нескольких населенных пунктов Донецкой области
Удар россиян по Краматорску 21 июня: количество жертв возросло до 5
Удар по Краматорску: четверо погибших, продолжаются поиски человека под завалами
Последние новости
14:02
В 100 разів швидший за сапера: в Україні створили дрон з ШІ для дослідження замінованих земель
13:59
формула-1Леклеру не понравился первый опыт с болидом Ferrari 2026 года
13:56
футболТренерская "карусель" УПЛ: почему в Украине меняют наставников, которые выигрывают
13:54
В Одессе объявили подозрение чиновникам из-за смерти 1-летнего мальчика, тело которого нашли в морозилке
13:44
ГУР раскрыло начинку нового иранского "Шахеда" с ИИ и американским компьютером
13:33
Более 50% украинцев доверяют Папе Римскому как посреднику в мирных переговорах с РФ: опрос
13:31
фотоМать Стефанишиной купила квартиру в элитном ЖК вчетверо дешевле, чем на рынке – hromadske
13:26
Как из советской кофемолки масштабировать производство сладостей. История MasloTOM
13:21
В последние дни июня в Украине будет дождливо
13:21
РФ захватила в Донецкой области одно из крупнейших месторождений лития в Европе
Все новости...
Реклама:
Реклама: