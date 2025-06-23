В Донецкой области в результате российских обстрелов погибли по меньшей мере 4 человека, еще 3 – ранены
Понедельник, 23 июня 2025, 21:50
В результате российских обстрелов 23 июня по меньшей мере четверо мирных жителей погибли, еще трое получили ранения на территории Донецкой области.
Источник: председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин
Детали: В Покровской громаде российские войска ударили по частному сектору, а также атаковали FPV-дроном гражданское авто, в результате чего погибли супруги – 55-летний мужчина и женщина. Еще один мужчина получил ранения.
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В Константиновке оккупанты убили двух мужчин в возрасте 25 и 65 лет, ранили еще двух человек, а также повредили по меньшей мере восемь жилых домов и автобус.
Местные власти подчеркивают:
"Новости о погибших и раненых гражданских жителей Донетчины поступают ежедневно. Оставаться здесь означает подвергать себя смертельной опасности!"