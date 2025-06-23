В Донецкой области в результате российских обстрелов погибли по меньшей мере 4 человека, еще 3 – ранены

В результате российских обстрелов 23 июня по меньшей мере четверо мирных жителей погибли, еще трое получили ранения на территории Донецкой области.

Источник: председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Детали: В Покровской громаде российские войска ударили по частному сектору, а также атаковали FPV-дроном гражданское авто, в результате чего погибли супруги – 55-летний мужчина и женщина. Еще один мужчина получил ранения.

Реклама:

В Константиновке оккупанты убили двух мужчин в возрасте 25 и 65 лет, ранили еще двух человек, а также повредили по меньшей мере восемь жилых домов и автобус.

Местные власти подчеркивают:

"Новости о погибших и раненых гражданских жителей Донетчины поступают ежедневно. Оставаться здесь означает подвергать себя смертельной опасности!"