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У Грузії за один день засудили до увʼязнення трьох лідерів опозиції

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 23 червня 2025, 22:45
У Грузії за один день засудили до увʼязнення трьох лідерів опозиції
Фото ілюстративне - VANO SHLAMOV/AFP via Getty Images

Тбіліський міський суд протягом 23 червня виніс вироки трьом лідерам грузинської опозиції, яким інкримінували відмову співпрацювати з контроверсійною парламентською комісією.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа"

Деталі: У понеділок вироки почергово оголосили лідеру опозційних рухів "Сильна Грузія" і "Лело" Мамуці Хазарадзе, лідеру "Коаліції за зміни" і партії "Гірчі – Більше свободи" Зурабу Джапарідзе, а також одному з керівників "Сильної Грузії" і "Лело" Бадрі Джапарідзе.

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Хазарадзе і Бадрі Джапарідзе засудили до восьми місяців позбавлення волі, а Зураба Джапарідзе – до семи.

Усіх їх раніше звинуватили у відмові співпрацювати з парламентською слідчою комісією, яка розслідує діяльність колишньої влади Міхеїла Саакашвілі у 2004-2012 роках.

Партія влади "Грузинська мрія" раніше поспішно ухвалила поправки до законодавства, якими криміналізувала відмову відповідати на питання парламентських комісій.

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Там пояснили це тим, що відмова опозиційних політиків з'являтися на засідання слідчої комісії парламенту з розслідування дій колишньої влади – це "підступний план".

Зазначена парламентська комісія готує звіт про період президентства Саакашвілі та збирається передати його до Конституційного суду з вимогою визнати політсилу Саакашвілі "Єдиний національний рух" неконституційною.

Раніше Європейський парламент висловив глибоке занепокоєння у зв’язку з арештами у Грузії, переслідуванням журналістів і нападками влади на демократичні інститути.

Грузіясуд
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