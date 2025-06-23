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В Грузии за один день приговорили к заключению трех лидеров оппозиции

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 23 июня 2025, 22:45
В Грузии за один день приговорили к заключению трех лидеров оппозиции
Фото иллюстративное - VANO SHLAMOV/AFP via Getty Images

Тбилисский городской суд 23 июня вынес приговоры трем лидерам грузинской оппозиции, которым инкриминировали отказ сотрудничать с контроверсионной парламентской комиссией.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа"

Детали: В понедельник приговоры поочередно объявили лидеру оппозиционных движений "Сильная Грузия" и „Лело" Мамуке Хазарадзе, лидеру "Коалиции за перемены" и партии "Гирчи – Больше свободы" Зурабу Джапаридзе, а также одному из руководителей "Сильной Грузии" и "Лело" Бадри Джапаридзе.

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Хазарадзе и Бадри Джапаридзе приговорили к восьми месяцам лишения свободы, а Зураба Джапаридзе – к семи.

Всех их ранее обвинили в отказе сотрудничать с парламентской следственной комиссией, которая расследует деятельность бывшей власти Михаила Саакашвили в 2004-2012 годах.

Партия власти "Грузинская мечта" ранее поспешно приняла поправки к законодательству, которыми криминализировала отказ отвечать на вопросы парламентских комиссий.

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Там объяснили это тем, что отказ оппозиционных политиков появляться на заседания следственной комиссии парламента по расследованию действий бывшей власти – это "коварный план".

Указанная парламентская комиссия готовит отчет о периоде президентства Саакашвили и собирается передать его в Конституционный суд с требованием признать политсилу Саакашвили "Единое национальное движение" неконституционной.

Ранее Европейский парламент выразил глубокую обеспокоенность в связи с арестами в Грузии, преследованием журналистов и нападками власти на демократические институты.

Грузиясуд
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