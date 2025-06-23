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Генштаб: Від початку доби на фронті відбулось 127 боїв

Тетяна ОлійникПонеділок, 23 червня 2025, 23:06
Генштаб: Від початку доби на фронті відбулось 127 боїв
Фото - 23-я окрема механізована бригада

Від початку доби 23 червня на фронті відбулось 127 бойових зіткнень, з них 49 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00 23 червня

Дослівно: "З початку доби відбулося 127 бойових зіткнень, противник завдав трьох ракетних та 19 авіаційних ударів, застосував 17 ракет та скинув 37 КАБ. Крім того, застосував 1004 дронів-камікадзе, здійснив 4252 обстріли населених пунктів та позицій наших військ".

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Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили шість штурмових дій окупантів. Ще два боєзіткнення тривають.

На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази намагався штурмувати позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Дворічна, Вовчанські Хутори, Красне Перше та Фиголівка.

Чотири атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку, в районах Кіндрашівки, Кругляківки та в у напрямках Піщаного, Петропавлівки.

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Двадцять одну атаку загарбників зупинили українські воїни у районах населених пунктів Твердохлібове, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі та в напрямках Греківки, Зеленої Долини, Нового Миру, Ольгівки на Лиманському напрямку, ще одне боєзіткнення досі триває.

На Сіверському напрямку противник здійснив одну наступальну дію в районі Григорівки.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили 10 спроб загарбників просунутися вперед в районах Новомаркового, Часового Яру та в напрямках Миколаївки, Ступочок, Привілля, Бондарного.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 24 рази штурмували позиції наших оборонців в районах Диліївки, Щербинівки, Петрівки, Яблунівки, Русиного Яру та в напрямках Плещіївки, Яблунівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 49 атак. Окупанти проявляли активність поблизу населених пунктів Промінь, Новоторецьке, Миролюбівка, Лисівка, Новоукраїнка, Новосергіївка, Удачне, Мирноград, Новосергіївка, Олексіївка, Попів Яр, Малинівка, Коптєвє та в напрямках Шахового, Володимирівки, Молодецького, Сергіївки, Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 14 атак окупантів поблизу населених пунктів Багатир, Новосілка, Запоріжжя, Перебудова, Комар, Мирне, Шевченко, Вільне Поле та в напрямку Воскресенки.

На Оріхівському напрямку ворог завдав авіаудару в районі населеного пункту Мала Токмачка.

На Придніпровському напрямку противник шість разів просувався у бік позицій наших захисників, всі атаки вже відбито.

Генштаббойові діївійна
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